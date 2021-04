La 'Aspirina' para bebés, relacionada con menor riesgo de muerte por cáncer colorrectal

Archivo - Round white pills and plastic pill bottle

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El uso regular y prolongado de 'Aspirina' para bebés, al menos 15 veces al mes, antes de un diagnóstico de cáncer colorrectal (CCR) puede reducir el riesgo de muerte por la enfermedad al limitar la propagación de los tumores cancerosos antes del diagnóstico, según un estudio dirigido por investigadores del Centro Oncológico Cedars-Sinaí (Estados Unidos).

Si bien investigaciones anteriores han ofrecido pruebas consistentes de que el uso de dosis bajas de 'Aspirina' reduce el riesgo de cáncer colorrectal, los hallazgos de este trabajo, publicado en la revista 'Journal of the National Cancer Institute', revelaron que el uso de 'Aspirina' para bebés antes del diagnóstico de CCR no metastásico se asoció con una menor tasa de metástasis, o propagación del tumor.

Empezar a tomar 'Aspirina' después de un diagnóstico de cáncer colorrectal no se asoció con un beneficio tan fuerte como el uso previo al diagnóstico. Los investigadores también descubrieron que el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) sin 'Aspirina', como el ibuprofeno, el paracetamol y el naproxeno, no confería esos beneficios.

"Se necesitan más pruebas, pero esta asociación entre la 'Aspirina' para bebés y la reducción de las tasas de mortalidad es muy significativa. Estos hallazgos pueden proporcionar una opción de estilo de vida económica a las personas que buscan prevenir el cáncer colorrectal, o mejorar su pronóstico si son diagnosticados", explica la epidemióloga y autora principal del estudio, Jane C. Figueiredo.

Los investigadores creen que las diferencias en la forma de actuar de la 'Aspirina' y de los AINE sin 'Aspirina' afectan a los distintos resultados de supervivencia del cáncer colorrectal. El uso de dosis bajas de 'Aspirina' impide de forma irreversible que las células sanguíneas llamadas plaquetas se activen y produzcan la enzima tromboxano A2, que les permite aglutinarse. Las células tumorales pueden adherirse a estos grupos de plaquetas y extenderse por todo el cuerpo.

La 'Aspirina' bloquea la activación de las plaquetas durante su ciclo vital. Aunque los AINE sin 'Aspirina' también inhiben la activación de las plaquetas, no lo hacen de forma permanente, y ésta podría ser la razón por la que no se ha encontrado una fuerte asociación entre su uso y la reducción de las tasas de enfermedad metastásica.