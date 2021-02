Asocian el uso de la 'Aspirina' a menor mortalidad por cáncer colorrectal tras el diagnóstico

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde hace años se han dado a conocer diversos estudios que han revelado el efecto protector de la 'Aspirina' en los principales cánceres del tracto digestivo, es decir, cáncer de los intestino, el estómago y el esófago; también se asoció a una disminución de ciertos riesgos cardiovasculares cono el ictus o los ataques al corazón. Ahora, una nueva investigación muestra que su uso regular antes de un diagnóstico de cáncer colorrectal (CCR) puede estar asociado con una menor mortalidad específica por este tumor.

Según publican sus autores en el 'JNCI: The Journal of the National Cancer Institute', los hallazgos sugieren que el uso de 'Aspirina' antes del diagnóstico podrían ayudar a reducir la mortalidad por CCR en la población general al limitar la diseminación metastásica de los tumores colorrectales antes del diagnóstico. La prevención de metástasis a distancia conduce a menos muertes por cáncer colorrectal.

El estudio, dirigido por el doctor Peter T. Campbell, de la Sociedad Americana del Cáncer, utilizó datos de hombres y mujeres inscritos en la cohorte de nutrición del Estudio de Prevención del Cáncer-II (CPS-II) de la Sociedad Americana del Cáncer que no tenían cáncer en la línea de base (año 1992/1993) y que fueron diagnosticados con CCR durante el seguimiento hasta 2015. Los resultados de mortalidad se completaron hasta finales de 2016.

"Estos hallazgos son importantes porque los pacientes con cáncer colorrectal buscan orientación sobre los factores de estilo de vida para mejorar su pronóstico", señala el doctor Campbell.

El estudio también examinó las asociaciones del uso de 'Aspirina' y de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) antes y después del diagnóstico con la mortalidad específica del CCR entre los supervivientes del mismo.

"Aunque se necesitan más pruebas, preferiblemente de ensayos aleatorios y controlados, los resultados de este estudio son un recurso importante para informar a los médicos y a los supervivientes de CCR sobre los posibles beneficios y daños del uso de 'Aspirina' y de AINE sin 'Aspirina'", resalta el doctor Campbell.