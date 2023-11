La Asociación Europea de Farmacia Hospitalaria apuesta por el modelo español de atención farmacéutica

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Europea de Farmacia Hospitalaria (EAHP, por sus siglas en inglés), András Süle, ha asegurado que compartir el modelo español de atención farmacéutica "será de gran beneficio para todos los pacientes en los países de la UE", al tiempo que ha añadido que "el crecimiento internacional del modelo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) también ayudará a un mayor reconocimiento de los farmacéuticos hospitalarios en todos los países miembros".

"La SEFH tiene una larga y prolífica tradición a la hora de ofrecer servicios farmacéuticos centrados en el paciente tanto para pacientes ingresados como externos en hospitales", ha añadido Süle.

La SEFH junto a la EAHP está celebrando en Alicante el 5th Synergy certification course 'Addressing outpatient pharmaceutical care needs from the perspective of hospital pharmacy' con el objetivo de dar a conocer la atención sanitaria y las mejoras metodológicas para desarrollar la atención farmacéutica ambulatoria en Europa al resto de profesionales de la farmacia hospitalaria.

Por su parte, Ana Lozano, miembro del Board de la EAHP, ha destacado la oportunidad de colaborar con la EAHP, asociación de la que la SEFH forma parte, y "poder mostrar las estrategias desarrolladas en España, para así contribuir a mejorar la educación y formación de los farmacéuticos hospitalarios europeos en un entorno de intercambio de conocimientos y experiencias".

En este sentido, Jordi Nicolás, vicepresidente de la SEFH, ha señalado que "en el modelo que tenemos, un área con enorme experiencia en nuestro país, actualmente se atienden más de 1 millón de pacientes externos en los servicios de Farmacia Hospitalaria, con seguimiento intenso de todos ellos para conseguir los mejores resultados farmacoterapéuticos, trabajando día a día y contribuyendo a la equidad y sostenibilidad".