La Asociación Española para el Estudio del Hígado y Gilead se unen para impulsar la eliminación de la hepatitis C

Presentan el proyecto ‘Call to Action para la Eliminación de la Hepatitis C’



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) y la compañía Gilead han presentado el proyecto ‘Call to Action para la Eliminación de la Hepatitis C’, un conjunto de recomendaciones con las que quieren dar el impulso social y político que necesita la eliminación de la hepatitis C en España, actualizando las acciones que fueron puestas en marcha en el año 2015 al actual contexto y necesidades.

El proyecto ha sido presentado durante la VI jornada 'Retos en Salud Pública para la Enfermedad Hepática', celebrada en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial. Esta acción integral de la AEEH y Gilead cuenta con la colaboración de un grupo multidisciplinar de expertos representantes de las principales sociedades científicas implicadas en la materia y de varias comunidades autónomas.

Los principales objetivos de ese conjunto de recomendaciones se centran en identificar las necesidades y obstáculos que existen en España para lograr la eliminación de la hepatitis C en los distintos entornos asistenciales, proponer un conjunto de medidas para dar respuesta a esos obstáculos y sensibilizar y movilizar a todos los agentes involucrados para poner en marcha nuevas estrategias que ayuden a lograr la eliminación de la epidemia en España lo antes posible. Para ello, se describen diferentes propuestas como impulsar estrategias de detección de infección oculta, descentralización del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hepatitis C o poner en marcha campañas y acciones de información.

Como explica Manuel Romero, presidente de la AEEH y jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, "esta nueva acción complementa toda la tarea que se viene realizando en post de la eliminación de la hepatitis C. Ahora, la idea es seguir la estela del Plan Nacional de Salud Hepática, que se ha presentado recientemente, y en el que se establecen 6 áreas de trabajo, una de ellas la de las hepatitis virales, con la eliminación de la hepatitis C como uno de sus principales objetivos. Y este 'Call to Action' quiere actualizar cómo está la eliminación de la hepatitis C en el año 2024 y cómo conseguir el impulso final. Es un complemento perfecto a todo el trabajo desarrollado en los últimos años y que va a redundar de manera muy beneficiosa en la sociedad española en general y en las personas que tienen una hepatitis C y no lo saben, en particular".

"Vamos a intentar aumentar la concienciación, la sensibilización de la población sobre la hepatitis C. Transmitir que todo paciente detectado es paciente curado y, por tanto, evita complicaciones y problemas en la vida. Pero tenemos que mejorar la aproximación a esa detección y para eso debemos apuntalar el cribado, el cribado basado en inteligencia artificial, en algoritmos que nos permitan identificar cuál es la población diana, la población sobre la que tenemos que hacer el esfuerzo para abordar esta eliminación", ha añadido Romero.

ELIMINACIÓN DEL VIRUS EN 2030

Durante la jornada, se han tratado los diferentes retos en Salud Pública para el abordaje de la enfermedad hepática, con especial foco en la eliminación de la hepatitis C, siguiendo los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud para 2030. En este sentido, España se sitúa como uno de los primeros países del mundo en alcanzar la eliminación del virus de la hepatitis C (VHC) en 2030, pero los expertos consideran que, para lograrlo, "aún queda camino por recorrer", ya que estiman que el número de personas con hepatitis C activa no diagnosticada a nivel estatal es de 15.856 y el número de personas con hepatitis C activa es de 54.676, siendo un total unas 70.532 personas que se tendrían que diagnosticar y/o tratar en España.

Por ello, los expertos aseguran que es clave contar con iniciativas para la identificación de pacientes con infección oculta por hepatitis virales, respaldadas por el compromiso de profesionales sanitarios e instituciones para mejorar el diagnóstico y lograr los objetivos marcados.

También, se ha abordado la problemática de la hepatitis D crónica, la más grave de las hepatitis. Un virus defectivo, que no se puede replicar sin la ayuda de otro virus, por lo que todos estos pacientes siempre tienen, además, hepatitis B (VHB). Se trata de una enfermedad rara que afecta a poblaciones con bajas tasas de vacunación de VHB, que son, en muchos casos, jóvenes y que, en gran parte, pertenecen a colectivos vulnerables. Muchos de ellos cuentan con coinfección por el VHC (16%) o VIH (10%), o han sido -o siguen siendo- usuarios de drogas por vía parenteral. Se asocia con una progresión más rápida de la fibrosis y cirrosis hepática y con un mayor riesgo de cáncer de hígado y muerte. Actualmente, muchos pacientes con VHD no están diagnosticados debido, en parte, al conocimiento limitado de la enfermedad, lo que repercute en menos diagnósticos para detectar la enfermedad.

Otra enfermedad hepática en la que se ha tratado en esta jornada ha sido la colangitis, una infección de los conductos hepáticos y biliares comunes asociados con la obstrucción del conducto biliar común. La colangitis es una forma potencialmente mortal de la sepsis intraabdominal, aunque puede parecer bastante inocuo en su inicio.