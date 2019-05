ASCO selecciona lurbinectedina (PharmaMar) de cáncer de pulmón microcítico en 2ª línea como 'Best of ASCO'

Publicado 17/05/2019 12:57:05 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO, por sus siglas en inglés) ha seleccionado el 'abstract 8906' de lurbinectedina de PharmaMar

de cáncer de pulmón microcítico en segunda línea para las reuniones 'Best of ASCO' que se celebrarán en verano, en tres ciudades de Estados Unidos y otras 30 en cinco continentes. Además, este 'abstract' será previamente objeto de una presentación oral en el Congreso ASCO, que tendrá lugar el 1 de junio en Chicago.

'Best of ASCO' es una iniciativa educativa que condensa lo más destacado del Congreso Anual de ASCO en un programa de dos días, y tiene como objetivo aumentar el acceso mundial a la ciencia de vanguardia. Los 'abstracts' fueron seleccionados de acuerdo a criterios específicos y reflejan investigaciones que son relevantes y significativas en la oncología actual.

Además de las tres reuniones nacionales de 'Best of ASCO' (Seattle, Austin, Baltimore), también habrá casi treinta reuniones internacionales y con licencia oficial de 'Best of ASCO'.

"Es un honor ser seleccionado en este pequeño grupo de presentaciones titulado "Best of ASCO". Esperamos poder ofrecer una nueva opción terapéutica en segunda línea para médicos y pacientes con cáncer de pulmón microcítico, la primera desde hace más de veinte años", ha dicho el director general de la Unidad de Oncología de PharmaMar, Luis Mora.