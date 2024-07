Apixabán puede ofrecer ventajas respecto al rivaroxabán y la warfarina en cirrosis y fibrilación auricular

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de cohorte nacional en Estados Unidos ha encontrado que entre los pacientes con cirrosis y fibrilación auricular (FA) no valvular, iniciar el tratamiento con terapia anticoagulante, apixabán, puede ofrecer un beneficio de seguridad en comparación con rivaroxabán o warfarina. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine' por parte de investigadores del Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School de Estados Unidos.

Estos hallazgos son importantes porque la FA afecta a más del 15% de los pacientes con cirrosis y a muchos de ellos se les prescribe un DOAC (anticoagulante oral directo), como apixabán o rivaroxabán. Sin embargo, ningún estudio a gran escala centrado en la cirrosis y la FA ha comparado directamente los dos DOAC y la warfarina.

Los investigadores estudiaron datos de dos conjuntos de datos de reclamaciones de EE. UU. para comparar la eficacia y seguridad de apixabán frente a rivaroxabán y frente a warfarina en pacientes con cirrosis y fibrilación auricular. Se evaluaron los datos de los pacientes en busca de accidente cerebrovascular isquémico o embolia sistémica y hemorragia importante (hemorragia intracraneal o hemorragia gastrointestinal importante). Los datos mostraron que los pacientes que iniciaron el tratamiento con rivaroxabán tuvieron tasas significativamente más altas de eventos hemorrágicos importantes que los que iniciaron el tratamiento con apixabán.

Específicamente, los iniciadores de rivaroxabán tuvieron tasas 47% más altas de eventos hemorrágicos importantes en comparación con los iniciadores de apixabán. De manera similar, los iniciadores de warfarina tuvieron tasas 38% más altas de hemorragia importante en comparación con los iniciadores de apixabán, incluida una tasa 2,9 veces mayor de accidente cerebrovascular hemorrágico. La incidencia de eventos isquémicos fue similar entre todos los grupos.

Según los autores, estos hallazgos sugieren que el apixabán puede ofrecer mayores beneficios de seguridad relativa, y esto podría ayudar a guiar la atención clínica para una población de pacientes que carecía de datos suficientes para informar la selección del tratamiento.