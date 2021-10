AOP Orphan llega a España con el lanzamiento de un fármaco para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

AOP Orphan, compañía austriaca que lleva 25 años dedicada a la investigación de enfermedades raras con un manejo complejo, ha llegado a España con el lanzamiento de treprostinilo subcutáneo, un fármaco para pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC).

Este medicamento está indicado para el tratamiento de la HPTEC en pacientes adultos pertenecientes a las clases funcionales III de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, pacientes que en reposo no presentan síntomas, pero ven limitadas sus tareas cotidianas por la dificultad para respirar o el cansancio; o IV, esto es, pacientes que en reposo sí presentan síntomas y además, tienen síntomas graves al realizar cualquier actividad física) y con HPTEC inoperable, persistente o recurrente tras un tratamiento quirúrgico.

Actualmente, es la única terapia farmacológica para los pacientes pertenecientes a la clase funcional IV que no toleran el estimulador de la guanilato ciclasa soluble o necesitan un tratamiento de combinación. Además, es la única prostaciclina aprobada para el tratamiento de pacientes con HPTEC no operables.

QUÉ ES LA HPTEC Y QUÉ APORTA ESTE LANZAMIENTO A SU TRATAMIENTO

La HPTEC es una enfermedad rara que, al igual que otros tipos de hipertensión pulmonar (HP), reduce el flujo sanguíneo y aumenta la presión en los vasos sanguíneos del pulmón.

El término "tromboembólico" se refiere a la obstrucción total o parcial de un vaso sanguíneo por un coágulo de sangre que se ha desprendido del lugar donde se formó. La prevalencia actual de la HPTEC en España ha aumentado hasta 22,5 casos/millón de habitantes, por lo que se calcula que afecta a más de 1.000 personas en España.

Los síntomas más frecuentes son: disnea, mareos, cansancio, desmayos, palpitaciones o latidos cardíacos anormales, tos seca, dolor torácico, tobillos o piernas hinchadas.

Además, es una patología grave que necesita una atención especializada y, con frecuencia, una combinación de tratamientos: endarterectomía pulmonar, angioplastia pulmonar con balón y medicación.

Sin embargo, según un registro internacional compuesto por 679 pacientes con diagnóstico reciente de HPTEC, no todos los pacientes pueden ser sometidos a una intervención quirúrgica. De hecho, un 36 por ciento (247 pacientes) fueron clasificados como inoperables.

"El abordaje de la HPTEC ha evolucionado notablemente en las últimas décadas y, actualmente, aquellos pacientes que presentan oclusiones pulmonares crónicas e inoperables pueden ser tratados de forma farmacólogica", afirma la cardióloga clínica Irene Lang, profesora de biología vascular de la Universidad Médica de Viena. Es decir, prosigue, "son alternativas muy válidas y, además, pueden incluso mejorar el estado del paciente tras una intervención quirúrgica".

"Por mi experiencia, el treprostinilo subcutáneo es un tratamiento seguro y bien tolerado que debe ser monitorizado constantemente por un equipo especializado de profesionales sanitarios. Por tanto, no es solo un medicamento, sino que debe valorarse como un conjunto formado por especialistas que ofrecen su experiencia y apoyo al paciente", añade la doctora Lang. "No es un compromido, sino que es un conjunto o grupo de cuidadores", ha señalado Lang, que ha instado a los pacientes a "no mirar el vial, sino todo lo que hay alrededor".

Así, este nuevo tratamiento actúa de forma similar a la prostaciclina, una sustancia natural que ensancha los vasos sanguíneos e impide que las plaquetas (componentes de la sangre) se adhieran entre sí para formar coágulos.

En los pacientes con HPTEC, estos efectos del treprostinilo evitan la formación de coágulos y reducen la presión sanguínea en la arteria pulmonar, mejorando así los síntomas de la enfermedad. Además, el principal estudio llevado a cabo sobre este medicamento 'CTREPH', ha demostado que mejora significativamente la capacidad física en pacientes con HPTECv.

En concreto, se observa que el treprostinilo subcutáneo a largo plazo es seguro y eficaz, lo que conduce a mejoras en la distancia (determinadas por el test de la marcha de los 6 minutos), la hemodinámica, la clase funcional de la OMS y los niveles de NT-proBNP (marcador de estrés miocárdico) en estos pacientes graves.

Este medicamento se administra por vía subcutánea con una bomba pequeña y ligera, con un catéter y, subcutáneamente, de forma continua, durante 24 horas, se va administrando la medicación. Además, está disponible en concentraciones de 1; 2'5; 5 y 10 mg/ml, a diferencia de otras opciones terapéuticas, que ofrecen una dosis máxima diaria.

Junto a esta nueva opción terapéutica, AOP Orphan ya ha lanzado otros dos productos en España y continúa trabajando para ampliar su portfolio en este país y en Portugal. Se trata de treprostinilo para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) y argipresina para el tratamiento de la hipotensión refractaria a catecolaminas asociada a un shock séptico en pacientes mayores de 18 años.

Además, desde enero de 2021, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a través de la Plataforma de Medicamentos en Uso Especial (MSE), ha autorizado ropeginterferón alfa-2b como monoterapia en adultos para el tratamiento de la policitemia vera sin esplenomegalia sintomática.

LA LLEGADA DE AOP ORPHAN A ESPAÑA

"Desde nuestros inicios tuvimos muy clara nuestra misión: transformar el día a día de las personas con estas patologías a través de un conocimiento profundo de los mecanismos de la enfermedad, de las necesidades concretas de los pacientes y del trabajo estrecho con los profesionales sanitarios implicados en su tratamiento", señala el director general de AOP Orphan Iberia, Marco Messina.

En concreto, la compañía desarrolla y distribuye tratamientos en cuatro áreas terapéuticas: hemato-oncología, cardiología y neumología, neurología y trastornos metabólicos, y cuidados intensivos. "El objetivo es dar respuesta a las necesidades individuales de estos pacientes y ofrecerles opciones terapéuticas que contribuyan a mejorar sus vidas", añade Messina.

"Durante más de 25 años, la compañía ha puesto el foco en la I+D para impulsar un cambio real en la calidad de vida de estos pacientes, siendo una compañía pionera en el ámbito de las enfermedades raras. De hecho, para algunas de estas patologías, AOP Orphan es el único proveedor de soluciones terapéuticas en todo el mundo", afirma el director médico de AOP Orphan Iberia, Uriel García Ibarz, para asegurar que "el 20 por ciento de la facturación de AOP Orphan se reinvierte en I+D".