Anuncian el estudio de un tratamiento para la Covid-19 en fases tempranas

Vir Biotechnology y GSK han anunciado la firma de un acuerdo con la plataforma de ensayos 'Agile' del Reino Unido para evaluar el tratamiento VIR-7832 en pacientes con COVID-19 leve a moderada, en un ensayo clínico de fases Ib/IIa cuya fecha de inicio está prevista para el primer trimestre de 2021.

VIR-7832 es un anticuerpo neutralizante de la COVID-19 que, según los datos preclínicos, tiene dos propiedades distintivas. Por un lado, una mayor capacidad para eliminar las células infectadas y, por el otro, el potencial de mejorar la función de los linfocitos T específicos para el virus, lo que podría ayudar a tratar y/o prevenir la infección por COVID-19.

La plataforma de ensayos Agile, que será la primera en investigar VIR-7832 en seres humanos, utiliza protocolos adaptables y modelos estadísticos para evaluar posibles tratamientos para la COVID-19. La iniciativa es una colaboración entre la Universidad de Liverpool, la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, el Fideicomiso del Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) para los Hospitales Universitarios de Liverpool, la Universidad de Southampton y la Universidad de Lancaster, y está coordinada por la Unidad de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Investigación Sanitaria de Southampton a través de la Red de Instalaciones de Investigación Clínica de Reino Unido.

"Nos complace contar con el apoyo del NHS a nuestros planes para evaluar VIR-7832 y avanzar en su desarrollo como tratamiento y posible prevención de la COVID-19", ha expresado el Chief Executive Officer de Vir, George Scangos, que también explica que el estudio será "crucial" para saber si las modificaciones que han realizado en este anticuerpo monoclonal incrementan su potencia y estimulan una respuesta de los linfocitos T, no solo para que produzca efectos terapéuticos beneficiosos, sino también para que tenga un efecto similar a una vacuna, en cuyo caso podría usarse como profilaxis.

Por su parte, el Chief Scientific Officer and President of Research and Development de GSK, el dotor Hal Barronha, ha señalado que, "aunque el desarrollo de las vacunas haya sido muy satisfactorio, las tasas actuales de infecciones y de hospitalizaciones ponen de manifiesto que se necesitarán varias vacunas y tratamientos para combatir y, en última instancia, poner fin a esta pandemia". Asimismo, ha agradecido su participación a todos los que forman parte del estudio Agile, "por apoyar esta importante investigación". En este sentido, ha afirmado que espera que los resultados iniciales del estudio proporcionen "importantes conocimientos sobre el uso de VIR-7832 en las fases tempranas de la infección por SARS-CoV-2".

VIR-7832 es el segundo anticuerpo monoclonal resultante de la colaboración entre Vir y GSK que se va a investigar como posible tratamiento de la COVID-19. El primer anticuerpo, VIR-7831, se está investigando actualmente en dos estudios globales de fase 3 para el tratamiento de la COVID-19 en fases tempranas de la enfermedad en pacientes con riesgo alto de hospitalización y para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19.