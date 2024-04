Los antipsicóticos para la demencia presentan más riesgos que los reconocidos

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El uso de antipsicóticos en personas con demencia se asocia con riesgos elevados de una amplia gama de resultados adversos graves, incluidos accidentes cerebrovasculares, coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca, fracturas, neumonía y lesión renal aguda, en comparación con la falta de uso, según un estudio publicado por 'The BMJ', fruto de una investigación conjunta entre las universidades de Manchester, Nottingham, Edimburgo y Dundee (Reino Unido).

Estos hallazgos muestran una gama considerablemente más amplia de daños asociados con el uso de antipsicóticos en personas con demencia de lo que previamente se reconocía en las alertas regulatorias, con riesgos más altos poco después de comenzar a tomar los medicamentos, lo que subraya la necesidad de mayor precaución en las primeras etapas del tratamiento.

A pesar de los problemas de seguridad, los antipsicóticos siguen prescribiéndose ampliamente para los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, como apatía, depresión, agresión, ansiedad, irritabilidad, delirio y psicosis. Las advertencias regulatorias anteriores al recetar antipsicóticos para estos síntomas se basan en evidencia de mayores riesgos de accidente cerebrovascular y muerte, pero la evidencia de otros resultados adversos es menos concluyente entre las personas con demencia.

Para abordar esta incertidumbre, los investigadores se propusieron investigar los riesgos de varios resultados adversos potencialmente asociados con el uso de antipsicóticos en personas con demencia. Los resultados de interés fueron accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos importantes (tromboembolismo venoso), ataque cardíaco (infarto de miocardio), insuficiencia cardíaca, ritmo cardíaco irregular (arritmia ventricular), fracturas, neumonía y lesión renal aguda.

Utilizando datos vinculados de atención primaria, hospitales y mortalidad en Inglaterra, identificaron a 173.910 personas (63% mujeres) diagnosticadas con demencia a una edad promedio de 82 años entre enero de 1998 y mayo de 2018 a quienes no se les había recetado un antipsicótico en el año anterior a su diagnóstico. .

Cada uno de los 35.339 pacientes a los que se les recetó un antipsicótico en la fecha de su diagnóstico de demencia o después se comparó con hasta 15 pacientes seleccionados al azar que no habían usado antipsicóticos. Los pacientes con antecedentes del resultado específico bajo investigación antes de su diagnóstico fueron excluidos del análisis de ese resultado. Los antipsicóticos prescritos con mayor frecuencia fueron risperidona, quetiapina, haloperidol y olanzapina, que en conjunto representaron casi el 80% de todas las prescripciones.

También se tuvieron en cuenta factores potencialmente influyentes, incluidas las características personales del paciente, el estilo de vida, las afecciones médicas preexistentes y los medicamentos recetados.

En comparación con la falta de uso, el uso de antipsicóticos se asoció con mayores riesgos para todos los resultados, excepto la arritmia ventricular. Por ejemplo, en los primeros tres meses de tratamiento, las tasas de neumonía entre los usuarios de antipsicóticos fueron del 4,48% frente al 1,49% entre los no usuarios. Al año, esta proporción aumentó al 10,41% para los usuarios de antipsicóticos frente al 5,63% para los no usuarios.

Los riesgos de lesión renal aguda también fueron altos entre los usuarios de antipsicóticos (riesgo 1,7 veces mayor), así como de accidente cerebrovascular y tromboembolismo venoso (riesgo 1,6 veces mayor) en comparación con los no usuarios. Para casi todos los resultados, los riesgos fueron mayores durante la primera semana de tratamiento antipsicótico, particularmente para la neumonía.

Los investigadores estiman que durante los primeros seis meses de tratamiento, el uso de antipsicóticos podría estar asociado con un caso adicional de neumonía por cada 9 pacientes tratados y un ataque cardíaco adicional por cada 167 pacientes tratados. A los dos años, podría haber un caso adicional de neumonía por cada 15 pacientes tratados y un ataque cardíaco adicional por cada 254 pacientes tratados.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre la causa y el efecto, y los investigadores advirtieron que puede haber ocurrido alguna clasificación errónea del uso de antipsicóticos. Y aunque ajustaron una variedad de factores, no pueden descartar la posibilidad de que otras variables no medidas hayan afectado sus resultados.

Sin embargo, este fue un análisis extenso basado en datos de salud confiables que investigó una amplia gama de eventos adversos e informó riesgos tanto relativos como absolutos durante varios períodos de tiempo.

Como tal, los investigadores dicen que los antipsicóticos se asocian con una gama considerablemente más amplia de resultados adversos graves que los resaltados anteriormente en las alertas regulatorias, con los mayores riesgos poco después de comenzar el tratamiento y, por lo tanto, son de relevancia directa para los desarrolladores de guías, reguladores, médicos, pacientes y sus cuidadores.

Cualquier beneficio potencial del tratamiento antipsicótico debe sopesarse con el riesgo de daño grave y los planes de tratamiento deben revisarse periódicamente, añaden. Los hallazgos de este estudio equiparán a los profesionales de la salud con datos más matizados para ayudar a guiar las decisiones de tratamiento personalizadas, afirman investigadores estadounidenses en un editorial vinculado.

Explican que las directrices internacionales aconsejan restringir su uso a adultos con síntomas conductuales y psicológicos graves de demencia, pero la tasa de prescripción ha aumentado en los últimos años, en parte debido a la relativa escasez de alternativas no farmacológicas eficaces y a los importantes recursos necesarios para implementarlas. .

"Es necesario dar mayor prioridad a una atención más centrada en el paciente, planes de atención personalizados, una reevaluación periódica de las opciones de tratamiento y un alejamiento de la prescripción excesiva de antipsicóticos", concluyen los investigadores.