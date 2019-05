Los anticoagulantes reducen un 17% los ataques cardiacos en pacientes de riesgo, según un estudio

Publicado 25/04/2019 18:38:28 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han demostrado que usar anticoagulantes en insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o ritmos cardiacos irregulares está relacionado con un riesgo un 17 por ciento menor de eventos tromboembólicos, como accidente cerebrovascular y ataque cardiaco.

La insuficiencia cardiaca ocurre cuando el músculo cardíaco no bombea sangre de manera efectiva. Ciertas afecciones que estrechan las arterias, como la enfermedad de las arterias coronarias o la presión arterial alta, debilitan o endurecen gradualmente el corazón, reduciendo su capacidad de llenarse y bombear eficientemente. Estas condiciones elevan el riesgo de los pacientes para problemas posteriores.

"Inicialmente, queríamos saber si podíamos mejorar los resultados en los pacientes después de un episodio de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca con una dosis baja de anticoagulante. Lo que encontramos fue que, aunque esta estrategia no logró ese objetivo, se asoció con una reducción significativa en el riesgo de eventos clínicamente importantes que son causados por la trombosis: apoplejía, ataque cardíaco y muerte súbita", explica Barry Greenberg, principal autor del ensayo, que se ha publicado en la revista 'Journal of the American Medical Association Cardiology'.

El estudio internacional y aleatorizado 'COMMANDER HF' incluyó a 5.022 pacientes después del alta hospitalaria o en tratamiento en una clínica ambulatoria por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. A los pacientes se les dio 2,5 miligramos de rivaroxaban (un anticoagulante comercializado como 'Xarelto') por vía oral dos veces al día o un placebo además de su tratamiento estándar.

Aunque hubo un aumento en el riesgo de sangrado con dosis bajas de rivaroxaban, el sangrado mayor, que fue el criterio principal de valoración de seguridad del estudio, no aumentó significativamente. "Esta es una observación importante porque actualmente no existe un mandato para que los médicos receten anticoagulantes a esta población de pacientes", comenta Greenberg.