Los anticoagulantes ayudan a los pacientes moderados con COVID-19

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes moderadamente enfermos hospitalizados por COVID-19 tienen más posibilidades de sobrevivir si son tratados con anticoagulación a dosis terapéuticas, según un estudio internacional en el que han participado 121 centros.

Los pacientes con COVID-19 moderadamente enfermos tratados con anticoagulación a dosis terapéuticas con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular tenían un 27 por ciento menos de probabilidades de necesitar apoyo cardiovascular de los órganos respiratorios, como la intubación.

Según este estudio publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', en el que participaron 2.200 pacientes, los enfermos moderados tenían un 4 por ciento más de posibilidades de sobrevivir hasta el alta sin necesidad de apoyo orgánico con anticoagulantes.

"El aumento del 4 por ciento en la supervivencia hasta el alta sin necesidad de apoyo orgánico representa una mejora clínica muy significativa en estos pacientes. Si tratamos a 1.000 pacientes hospitalizados con COVID-19 con enfermedad moderada, otros 40 pacientes tendrían una mejora significativa del estado clínico", explica uno de los líderes del estudio, Ambarish Pandey, de la UT Southwestern Medical Center (Estados Unidos).

Un estudio paralelo también publicado en 'The New England Journal of Medicine' descubrió que la anticoagulación a dosis terapéuticas no ayudaba a los pacientes graves.