MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los antibióticos pueden ser una buena opción para algunos pacientes con apendicitis, pero no para todos, según los resultados del ensayo Comparing Outcomes of antibiotic Drugs and Appendectomy (CODA) publicado en el 'New England Journal of Medicine', que señala que la medicación es eficaz paa el 70 por ciento de los pacientes.

"Aproximadamente tres de cada 10 pacientes en el grupo de antibióticos finalmente se sometieron a una apendicectomía en los 90 días siguientes --explica el doctor David Flum, coinvestigador principal y profesor y presidente asociado de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington--. Había ventajas y desventajas en cada tratamiento, y los pacientes las valorarán de manera diferente en función de sus características, preocupaciones y perspectivas únicas".

CODA es el ensayo clínico aleatorizado más grande de la historia del tratamiento de la apendicitis. En hospitales de 14 estados de Estados Unidos, 1.552 pacientes con apendicitis consintieron en participar y fueron asignados al azar para recibir antibióticos primero o someterse a una apendicectomía.

Casi la mitad del grupo de antibióticos fue dado de alta del departamento de emergencias y evitaron la hospitalización para su tratamiento inicial, pero el tiempo total pasado en el hospital fue similar entre ambos grupos.

"Las personas tratadas con antibióticos regresaban con más frecuencia al departamento de emergencias, pero perdían menos tiempo del trabajo y la escuela --precisa Bonnie Bizzell, presidenta de la junta asesora de pacientes de CODA--. Información como esta puede ser importante para las personas, ya que consideran la mejor opción de tratamiento para su circunstancia única. El ensayo CODA es realmente el primero de su tipo en capturar estas medidas para la toma de decisiones compartida sobre la apendicitis".

"Cuando comparamos los resultados de las personas tratadas con antibióticos solos o con cirugía para extirpar el apéndice, encontramos que las personas que recibieron cualquiera de los tratamientos se sintieron bien a los 30 días --añade el doctor David Talan, coinvestigador principal y profesor de medicina y medicina de emergencia y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA--. En términos del estado de salud general, los antibióticos no fueron peores que la cirugía y permitieron a la mayoría de las personas evitar una operación a corto plazo".

En CODA, el tratamiento inicial con antibióticos pareció crear un mayor riesgo para los pacientes con apendicolito, un depósito calcificado dentro del apéndice. Este hallazgo radiográfico ocurre en aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con apendicitis aguda y se asoció con más complicaciones y una probabilidad de 4 en 10 de apendicectomía a los 90 días.