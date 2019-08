Publicado 26/07/2019 10:33:13 CET

El Centro de Investigación de Inmunología de la Piel de la Fundación LEO en la Universidad de Copenhague (Dinamarca) ha demostrado que los antibióticos logran inhibir un linfoma cutáneo de células T, un cáncer poco frecuente que debilita el sistema inmunológico y hace a la piel menos resistente a las bacterias.

En el trabajo, publicado en la revista 'Blood', los científicos han demostrado que un tratamiento agresivo con antibióticos no solo inhibe las bacterias estafilocócicas, sino también las células cancerosas. "Cuando inhibimos las bacterias estafilocócicas con antibióticos, eliminamos simultáneamente la activación de las células inmunitarias. Esto significa que no producen tantas citoquinas y, por lo tanto, que las células cancerosas no pueden obtener el 'combustible' extra. Como resultado, las no pueden crecer tan rápido como lo hicieron durante el ataque bacteriano", han dicho los expertos.

El hallazgo es el resultado de una investigación de muchos años en la que los investigadores han realizado estudios moleculares y pruebas de laboratorio, han tomado muestras de tejido de la piel y la sangre y han realizado estudios clínicos de pacientes muy seleccionados.

Hasta el momento, a los pacientes con este linfoma cutáneo solo se les han administrado antibióticos a regañadientes porque se temía que la infección regresaría como estafilococos resistentes a los antibióticos después del tratamiento.

"Anteriormente se ha visto que los antibióticos han tenido algún tipo de efecto positivo en algunos de estos pacientes, pero nunca se ha estudiado lo que realmente hace al cáncer en sí mismo. Nuestro hallazgo muestra que en realidad puede ser una buena idea administrar este tratamiento a los pacientes con estafilococos en la piel porque inhibe el cáncer y, al mismo tiempo, posiblemente reduce el riesgo de nuevas infecciones", han dicho los expertos.