Antibióticos a dosis bajas a largo plazo podría ayudar a las personas nacidas con afección pulmonar crónica

Tomar una dosis baja del antibiótico azitromicina durante seis meses reduce los síntomas en pacientes con la enfermedad pulmonar crónica discinesia ciliar primaria (PCD), según una investigación presentada en el Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea.

La PCD es una enfermedad hereditaria rara que afecta a las personas desde el nacimiento. Causa tos, una acumulación de moco en los pulmones y frecuentes infecciones de pecho y oído que pueden provocar daño pulmonar permanente y pérdida auditiva.

Los nuevos hallazgos provienen de un ensayo clínico aleatorizado controlado que compara la terapia con un placebo en pacientes de toda Europa. Es el primer ensayo de este tipo que demuestra una terapia efectiva para la PCD.

El estudio fue presentado por la doctora Helene Kobbernagel, del Servicio Pulmonar Pediátrico del Departamento de Pediatría y Medicina Adolescente en el Hospital Universitario de Copenhague-Rigshospitalet, en Dinamarca.

"La PCD es una afección grave y crónica que comienza pronto en la vida y tiende a empeorar con el tiempo --explica--. Debido a que es una enfermedad rara, hay una falta de buena evidencia sobre cómo tratar a niños y adultos para aliviar los síntomas y prevenir por más tiempo daño a término".

Esta enfermedad rara afecta pequeñas estructuras similares a pelos, llamadas cilios, que recubren las vías respiratorias. En personas sanas, miles de millones de estos cilios se mueven rítmicamente para expulsar la mucosidad del cofre, lo que ayuda a eliminar las bacterias y la suciedad.

En las personas con PCD, los cilios no funcionan correctamente o no se mueven en absoluto. Los pacientes no pueden eliminar eficazmente la mucosidad y la bacteria que contiene de sus pulmones, dejándolos vulnerables a infecciones respiratorias frecuentes. Las infecciones pueden causar daño pulmonar irreversible, lo que a su vez aumenta aún más la probabilidad de más infecciones.

La doctora Kobbernagel y sus colegas querían ver si podían usar el antibiótico azitromicina como una forma de 'terapia de mantenimiento' para mantener a raya las infecciones durante un período prolongado, con la esperanza de mejorar los síntomas.

"Sabemos que la azitromicina es efectiva en el tratamiento de una serie de infecciones que ocurren en personas con PCD, además de tener efectos antiinflamatorios --explica--. También es fácil de administrar y tiene efectos secundarios leves. Estas son consideraciones importantes si está pidiendo a niños y adultos que tomen un medicamento por un período prolongado. Queríamos ver si tomar azitromicina durante un período de tiempo también podría funcionar para prevenir infecciones y reducir los síntomas".

El estudio incluyó a 90 pacientes, con edades comprendidas entre siete y 50 años, que estaban siendo tratados en seis hospitales en toda Europa. Cuarenta y nueve de los pacientes fueron asignados al azar para tomar el antibiótico durante seis meses, mientras que los otros 41 tomaron un placebo.

Todos los pacientes fueron examinados para detectar síntomas, la presencia de bacterias causantes de infecciones en el esputo, la función pulmonar, la audición y la calidad de vida.

Los pacientes que tomaron azitromicina sufrieron un promedio de 0,63 episodios de síntomas que fueron lo suficientemente graves como para requerir tratamiento durante el estudio. Entre los que tomaron el placebo, los pacientes sufrieron un promedio de 1,37 episodios de este tipo. Esto equivale a una reducción del 50% en los episodios en pacientes que toman el tratamiento.

Las personas que tomaron el antibiótico también tenían menos bacterias causantes de infección en sus muestras de esputo, pero tenían más probabilidades de sufrir diarrea leve.

"Nuestros resultados muestran que la azitromicina es segura para los pacientes con PCD y que podría ofrecer una terapia de mantenimiento efectiva, reduciendo la mala salud y ayudando a los niños y adultos a continuar con su vida diaria", destaca el doctor Kobbernagel.

Los investigadores no encontraron ninguna diferencia en las medidas a largo plazo, como la función pulmonar y la audición, pero dicen que podría ser necesario un estudio a más largo plazo para ver si el tratamiento tiene algún efecto sobre estos.

"Necesitamos saber si es seguro para los pacientes continuar tomando el medicamento por más de seis meses y si puede prevenir el daño pulmonar irreversible, pero este ensayo es un primer paso importante", señala.

Por su parte, el profesor Tobias Welte, de la Universidad de Hannover (Alemania) y presidente de la European Respiratory Society, que no participó en el estudio, destaca que al ser una enfermedad rara se ha investigado poco. "Ahora tenemos la primera evidencia sólida de que la azitromicina podría ayudar a prevenir los síntomas de los pacientes y esperamos que la investigación continúe ayudándonos a encontrar la mejor manera de preservar la salud a largo plazo para todos los niños y adultos con PCD", concluye.