ANATO denuncia una estafa relacionada con la venta ilegal de medicamentos para la obesidad

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Pacientes de Apoyo para Tratamientos de Obesidad (ANATO) ha denunciado ante las autoridades una "grave estafa" relacionada con la venta ilegal de medicamentos para la obesidad, como 'Mounjaro' u otros péptidos, y que afecta a más de una decena personas en España.

La asociación ha comunicado que ha tenido constancia de dos vías paralelas de fraude. Por una parte, una estafa por falso intermediario en la compra de 'Mounjaro': "Se ha identificado una estafa en la que un individuo, haciéndose pasar por intermediario, se gana la confianza de pacientes vulnerables con la promesa de gestionar la compra del medicamento a través de farmacias en Gibraltar. Sin embargo, tras recoger el fármaco en nombre del paciente, exige una ayuda económica de hasta 100 euros sin llegar nunca a entregar la medicación, dejando a las víctimas sin el tratamiento necesario y con una pérdida económica. La asociación ha presentado denuncia ante las autoridades competentes en representación de sus miembros", indican desde ANATO.

Por otra parte, ANATO ha tenido constancia de redes de tráfico de péptidos vía WhatsApp. Así, la asociación ha documentado también un caso en vías de denuncia, en el que un clan organizado ofrece ayuda para conseguir péptidos inyectables ante la escasez de tratamientos oficiales. Estos productos, cuya comercialización está restringida a la investigación, son ofrecidos con el incentivo de su uso no autorizado en humanos, lo que podría constituir un delito contra la salud pública. "En los grupos de Whatsapp hay más de 220 personas", apunta ANATO.

"Estamos ante un fenómeno muy preocupante: personas en situación de vulnerabilidad están siendo engañadas y empujadas a consumir sustancias por canales ilegales, sin control médico y con riesgos para su salud. Desde ANATO exigimos una actuación urgente de las autoridades para investigar estos hechos y proteger a los pacientes", ha declarado Manuel Martín, presidente de ANATO.

La asociación ya ha trasladado ambos casos a la Policía Nacional y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y estudia personarse como acusación en las causas judiciales que puedan abrirse.

Ante el aumento de fraudes relacionados con medicamentos para la obesidad, ANATO recomienda no adquirir medicación por canales no oficiales o sin receta médica; verificar que la prescripción se realice mediante sistemas autorizados, como la Receta Electrónica Médica Privada Estandarizada (REMPe); evitar cualquier intermediario que ofrezca favores a cambio de dinero para conseguir medicación; no fiarse de grupos de WhatsApp o redes sociales que ofrecen péptidos o tratamientos milagro, y consultar siempre con un profesional sanitario acreditado y acudir a clínicas especializadas que trabajen con garantías legales y sanitarias.

ANATO recuerda que el uso indebido de medicamentos sujetos a prescripción médica o de sustancias no autorizadas puede tener consecuencias graves para la salud y derivar en responsabilidades legales.