Analizan las consecuencias de la retirada de la vareniclina en Europa

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La interrupción del suministro de un medicamento recetado que ayuda a las personas a dejar de fumar puede haber provocado que miles de personas menos dejen de fumar cada año en Inglaterra, lo que provocará muertes evitables en el futuro, sugiere un nuevo estudio dirigido por investigadores del UCL (University College London).

La vareniclina (también conocida como Champix) es uno de los tratamientos más eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Actúa reduciendo los antojos de nicotina y aliviando los síntomas de abstinencia. Pero su distribución se detuvo en julio de 2021 en el Reino Unido y Europa como medida de precaución después de que se encontraran en las tabletas niveles más altos de lo esperado de una sustancia potencialmente dañina.

El nuevo estudio, publicado en la revista Addiction y financiado por Cancer Research UK, analizó las respuestas a encuestas y los datos de prescripción del NHS para rastrear cómo el uso del medicamento había disminuido en Inglaterra, encontrando que había disminuido del 3,9% de todos los intentos de dejar de fumar en el segundo. mitad de 2021 al 0% de intentos de dejar de fumar para finales de 2022. Calcularon que en un año sin prescripciones de vareniclina, esto significaría que 85.800 personas no tomarían el medicamento y que de otro modo lo habrían hecho.

Como resultado de que los fumadores cambiaran a ayudas para dejar de fumar menos efectivas o no usaran ningún medicamento o reemplazo de nicotina para ayudarlos a dejar de fumar, se estima que 4,200 menos habrían dejado de fumar definitivamente en un año, encontraron los investigadores. Estimaron que esto provocaría 1.890 muertes más por fumar por cada año en que la vareniclina no estuviera disponible. Estas muertes se producirían en las próximas décadas, y los fumadores permanentes perderían una media de más de 10 años de vida en comparación con los no fumadores.

La autora principal, la doctora Sarah Jackson, del Grupo de Investigación sobre Tabaco y Alcohol de la UCL, explica: "La vareniclina es un tratamiento recetado de referencia para los fumadores que intentan dejar de fumar. La interrupción de su suministro en el Reino Unido y Europa probablemente redujo el número de personas que dejaron de fumar con éxito, lo que provocará más muertes evitables. Nuestro estudio da una idea de la magnitud de esto.

"Afortunadamente, en enero estuvo disponible en el Reino Unido otro medicamento recetado llamado citisina que es igualmente eficaz que la vareniclina y podría ayudar a llenar el vacío. Los esfuerzos para promover la concienciación sobre la citisina entre los fumadores y los prescriptores pueden ayudar a reducir las muertes por tabaquismo a largo plazo".

Los investigadores utilizaron datos del estudio Smoking Toolkit, en el que cada mes se entrevista a una muestra diferente de 1.700 adultos en Inglaterra (que son representativos de la población). El uso de vareniclina cayó al 0,8% de todos los intentos de dejar de fumar en la segunda mitad de 2022, sugirieron las encuestas, y no hubo ningún intento de dejar de fumar con vareniclina en el último trimestre del año.

Mientras tanto, los datos de los consultorios de médicos de cabecera en Inglaterra sugirieron que la vareniclina representó solo el 0,1% de las recetas para dejar de fumar en diciembre de 2022. Algunos fumadores pasaron a utilizar bupropión, un medicamento recetado, o NRT (terapia de reemplazo de nicotina), pero se estima que estas herramientas son alrededor de un 40% menos efectivas que la vareniclina para ayudar a las personas a dejar de fumar.

Si bien las recetas de bupropión (otro medicamento para dejar de fumar) se duplicaron entre julio de 2021 y diciembre de 2022, los investigadores también encontraron una caída del 35 % en las recetas mensuales de medicamentos para dejar de fumar en general, comparando los períodos de junio de 2018 a junio de 2021 con julio de 2021 a diciembre de 2022. Por lo tanto, los investigadores estimaron que alrededor del 35% de los posibles usuarios de vareniclina no usarían ningún medicamento para ayudarlos a dejar de fumar, y el 65% restante usaría bupropión o NRT.

El fabricante Pfizer detuvo la distribución de vareniclina debido a un nivel superior al aceptable de nitrosaminas (potencialmente cancerígenas) en las tabletas.Tras la acción de los reguladores del Reino Unido y la UE, se recomendó al personal sanitario del Reino Unido que devolviera los lotes del medicamento a su proveedor en octubre de 2021. Actualmente, hay versiones genéricas del medicamento disponibles en EE. UU., Canadá y Australia, pero no en el Reino Unido.

Las nitrosaminas, que se cree que aumentan el riesgo de cáncer si los niveles de exposición son altos, también están presentes en el tabaco. Los investigadores observaron que, si las nitrosaminas en las tabletas fueran igualmente cancerígenas que las nitrosaminas específicas del tabaco, un tratamiento estándar de 12 semanas de Champix (vareniclina) daría una dosis equivalente a fumar 198 cigarrillos (18 días de fumar con un consumo típico de 11 cigarrillos al día). Este es un nivel de riesgo mucho menor que seguir fumando a largo plazo.

El autor principal, el profesor Lion Shahab, del Grupo de Investigación sobre Tabaco y Alcohol de la UCL, expone: "La retirada de la vareniclina ha tenido importantes consecuencias no deseadas. Nuestro estudio sugiere que provocará miles de muertes más evitables por fumar sólo en Inglaterra.La industria y los reguladores actuaron con cautela, lo que provocó que ya no estuviera disponible un medicamento para dejar de fumar que salva vidas. Quizás no consideraron completamente los efectos que esto tendría en la salud de los fumadores continuos, quienes están expuestos a un nivel de riesgo mucho mayor que el probablemente causado por las impurezas de nitrosamina en la vareniclina".

"Es imperativo que las farmacoterapias para dejar de fumar sin nicotina, como vareniclina, bupropión y, más recientemente, citisina, estén ampliamente disponibles para los fumadores que no desean utilizar productos que contienen nicotina, incluidos NRT o cigarrillos electrónicos, para ayudarlos a dejar de fumar", concluyen los investigadores.