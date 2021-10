Almirall lanza la campaña 'Arrojando luz sobre la psoriasis' para concienciar sobre la enfermedad

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Almirall, socio activo de la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA), ha lanzado la campaña 'Shedding Light on Psoriasis' (Arrojando luz sobre la psoriasis', para apoyar el Día Mundial de la Psoriasis 2021 (29 de octubre) y concienciar sobre los retos a los que se enfrentan las personas que conviven con esta patología.

En este sentido, la compañía recalca que la psoriasis es una de las enfermedades de la piel más frecuentes y, en la actualidad, afecta a unas 60 millones de personas en todo el mundo. Por ello, la campaña pretende destacar la necesidad de "arrojar luz" sobre una enfermedad "con grandes necesidades no cubiertas".

Además, relaciona la psoriasis con la salud mental, puesto que la enfermedad impacta de manera negativa en la día a día del 71 por ciento de los pacientes y se ha constatado que afecta al bienestar emocional general del 88 por ciento de ellos. También, estos perciben que su relación con los profesionales sanitarios está vinculada no sólo a la gestión de su enfermedad, sino también a su felicidad y bienestar.

En casos de estrés, la enfermedad puede empeorar en cuanto a síntomas, como el picor, la descamación o la decoloración. Según datos recientes publicados en el 'Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology', el 43 por ciento de las personas que padecen psoriasis afirman que su enfermedad ha empeorado durante la pandemia.