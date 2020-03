Agua oxigenada, alcohol, gel hidroalcohólico y termómetros, lo más demandado en las farmacias por el coronavirus

BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS TV) -

Sonia Sáenz de Buruaga, presidenta de SEFAC en Euskadi, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, ha afirmado que agua oxigenada, alcohol, geles hidroalcohólicos y termómetros son los productos más demandados en las farmacias por la crisis del coronavirus.

La farmacéutica ha reconocido que el gremio al que representa está "un poco" desbordado, aunque considera lógico este hecho, y ha pedido un "uso racional" de los productos que se dispensan en las farmacias. "No se trata de hacer un acopio como si fuese un holocausto", ha subrayado.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Sáenz de Buruaga ha utilizado la expresión "entra, se gasta, entra se gasta" para describir la situación en la que viven las farmacias desde que surgió la crisis del coronavirus, aunque ha reconocido que los distribuidores están haciendo "un uso racional" y restringen "un poco" las cantidades.

"Tampoco se trata de que una persona se lleve todo, sino que nosotros también repartamos, para que se pueda llegar al máximo número de personas y a quienes más lo necesitan", ha explicitado.

Respecto a las mascarillas ha puntualizado que "no son necesarias a no ser que estés tú contagiado, y es para que no contagies a los demás".

