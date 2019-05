La Agencia Europea del Medicamento pide revocar la autorización de comercialización de 'Lartruvo' (Lilly)

Publicado 26/04/2019 17:10:41 CET

El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado la retirada de la autorización de comercialización del fármaco 'Lartruvo', de la compañía farmacéutica Lilly, tras demostrar que no aporta ningún beneficio en en pacientes con sarcoma de tejidos blandos ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión.

Así, recomiendan que los médicos no inicien nuevos tratamientos con Lartruvo en pacientes con sarcoma de tejidos blandos. En cualquier caso, y mientras no se produzca la revocación por parte de la Comisión Europea, recuerdan a los médicos que "pueden considerar continuar el tratamiento en pacientes que hayan experimentado un beneficio clínico, ya que no se han identificado nuevos problemas de seguridad".

'Lartruvo' fue autorizado en noviembre de 2016 para tratar el sarcoma de tejidos blandos avanzado, una afección para la que hay escasez de medicamentos adecuados. En el momento de su aprobación, los datos sobre los efectos del fármaco eran limitados debido al pequeño número de pacientes incluidos en el estudio principal que apoyó su autorización. Por consiguiente, se concedió al medicamento una autorización condicional de comercialización a condición de que la empresa facilitara datos adicionales de un estudio fase III.