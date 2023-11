La AEMPS pide el cese la comercialización de 45 productos utilizados para el control de la glucemia

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado el informe de la campaña de control del mercado de productos sanitarios para el control de la glucemia, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, donde informa que ha requerido el cese la comercialización de 45 productos por no obtener respuesta de la compañía ante su solicitud de documentación o por la venta de productos sanitarios de diagnóstico 'in vitro' en canales no autorizados.

La evolución tecnológica durante los últimos años ha producido un impacto positivo en cuanto al manejo de la glucemia. Por ello, y por la elevada prevalencia de la diabetes mellitus (DM) en la población española, se ha considerado necesario enfocar las campañas de este periodo a este grupo de productos.

Así, la AEMPS inició en abril de 2022 la cuarta campaña de control de mercado de estos productos sanitarios. Desde la agencia se ha llevado a cabo la revisión de la documentación técnica de los productos comunicados a la aplicación telemática CCPS.

Esta documentación ha sido recabada a través de fabricantes, representantes autorizados y distribuidores y está basada en los requerimientos legales aplicables a los productos sanitarios utilizados en el control de la glucemia, con el apoyo de las guías y normas de referencia.

Además, de los 107 productos comunicados al registro de comercialización de productos sanitarios de la AEMPS, en su mayoría han resultado conformes con los parámetros evaluados, encontrándose puntos de mejora principalmente en etiquetado, instrucciones de uso e información poscomercialización aportada.

Por otro lado, 28 fueron dados de baja por sus comunicantes, indicando que ya no los comercializaban, 22 comunicaciones fueron dadas de baja inmediatamente tras comunicar el inicio de la campaña, 6 durante el transcurso de la campaña.

Tras la finalización de la campaña, la AEMPS señala que continuará realizando las tareas de control y vigilancia del mercado para asegurar que estos productos son conformes con la legislación tomando las medidas para su retirada en caso contrario.