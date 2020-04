La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas del producto 'Uni-Gold HIV' en América del Sur y en África

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la distribución en el mercado de Guyana y Kenia de unidades falsificadas del lote HIV7120026 del producto 'Uni-Gold HIV', fabricado por la empresa Trinity Biotech plc.

Se trata de un test de diagnóstico rápido del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) para la detección cuantitativa de anticuerpos VIH-1 y VIH-2 en suero, plasma y sangre completa. De acuerdo con la información facilitada, el fabricante, Trinity Biotech plc, ha confirmado la falsificación y ha informado de que el lote HIV7120026 original fabricado por la empresa caducó en 2019.

El producto no se comercializa en España, si bien, y teniendo en cuenta que no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan a través de distribuidores no autorizados o a través de Internet, la AEMPS a recomendado que se examinen atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español, y si se sospecha que un producto puede ser falsificado, no lo utilizarlo y ponerse en contacto con el organismo por correo electrónico en la dirección 'pscontrol@aemps.es', incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.