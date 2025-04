La AEMPS informa del cese de venta y uso de un test de antígenos para Covid y gripe de la marca RapidFor

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización y uso del test de antígenos para Covid y gripe 'SARS-COV-2 & Influenza A/B Antigen Combo Test Kit (LFIA)', fabricado por Jiangsu Medomics Medical Technology, bajo la marca RapidFor, que no está certificado.

Según ha detallado el organismo, la autoridad competente de Finlandia ha sido la que ha advertido de la presencia en el mercado europeo de este producto, que no ha sido sometido al procedimiento de evaluación de la conformidad y sobre el que no se garantiza que cumpla con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento ni con las prestaciones establecidas por el fabricante.

De acuerdo a la compañía fabricante, este test se comercializa bajo la marca Medomics, no habiendo certificado la marca RapidFor. Asimismo, el distribuidor ha presentado junto con el producto el certificado de marcado CE de acuerdo a la Directiva 98/79/CEE, nº 193/2022 emitido por el Organismo Notificado Polish Center For Testing and Certification (Nº 1434), quien ha confirmado que el certificado ampara el producto bajo la marca Medomics y no para RapidFor.

Tras consultar las bases de datos de la AEMPS y realizar una búsqueda del producto en el mercado español, las autoridades dependientes del Ministerio de Sanidad lo han encontrado distribuido por la empresa Vitrosens Biyoteknoloji. Por ello, han pedido a agentes económicos y oficinas de farmacias que comprueben si disponen del test y procedan al cese de su comercialización.