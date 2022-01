La AEMPS alerta del marcado CE falso en tubos de recogida de sangre de Anhui Sinic Laboratory Medicine Technology

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias rumanas han notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependientes del Ministerio de Sanidad, la detección de un certificado de marcado CE falso en tubos de recogida de sangre del fabricante chino Anhui Sinic Laboratory Medicine Technology.

De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado de marcado CE falso con número 20 0665T/ITC del organismo notificado checo Institute for Testing and Certification, Inc. (ITC), cuyo número de identificación es el 1023, para los productos 'Tubos de recogida de sangre'.

Los modelos afectados son tubo simple, tubo EDTA-3K, tubo SST, tubo heparina litio, tubo heparina (litio)+gel, tubo PT, tubo ESR, tubo glucosa, tubo simple micro, tubo EDTA-3K micro, tubo gel micro, tubo PT micro, ACD+gel y citrato sódico+gel. En todos ellos aparece como fabricante la empresa Anhui Sinic Laboratory Medicine Technology Co., Ltd, China.

Asimismo, la AEMPS informa de que el citado fabricante no dispone de ningún certificado de marcado CE válido emitido por el organismo notificado ITC, tal y como ha confirmado dicho organismo notificado.