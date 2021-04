Acofarma presenta la campaña #AquíEmpiezaTuSalud para poner en valor el papel de los farmacéuticos

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acofarma, entidad aglutinadora de cooperativas farmacéuticas, ha puesto en marcha la campaña #AquíEmpiezaTuSalud con el objetivo de poner las farmacias en el centro, y concienciar a la sociedad sobre la importancia de su papel mediante la promoción de tres valores que consideran fundamentales en la profesión: la accesibilidad, la confianza y la credibilidad.

Tal y como ha detallado el director de comunicación corporativa de Acofarma, Carlo Ferri, la accesibilidad, que permite la farmacia a todo el mundo y acceder a los cuidados; así como la confianza que transmiten los profesionales de la farmacia y la credibilidad de sus recomendaciones ha llevado a la creación de tres vinilos reivindicativos que se están distribuyendo a 19.000 farmacias de toda España. Así, estos constituyen una herramienta de comunicación para la farmacia a la hora de trasladar a los ciudadanos su papel.

En este sentido, Ferri ha detallado las frases que se pueden encontrar en cada uno de los vinilos. En el dedicado a la accesibilidad, se puede leer el lema 'La farmacia, el centro sanitario más accesible; en el relativo a la confianza, 'Somos tus profesionales sanitarios de confianza' y, por último, en el vinilo sobre credibilidad, aparece el 'claim' 'Red de farmacias, la única red experta en salud'. "La finalidad de la campaña es homenajear a la farmacia como centro de salud de primera línea", sostiene el director de comunicación corporativa de Acofarma

Asimismo, durante la presentación de la campaña, que ha tenido lugar este jueves, Acofarma ha querido dar voz a tres farmacéuticos con territorios de acción muy distintos (urbano, rural y digital) pero, como ha señalado Ferri, "con un objetivo común, cuidar al paciente y a la sociedad".

En primer lugar, el vocal en el consejo rector de Federación de Farmacias (FEDEFARMA), Francesc Bellavista, ha abogado por "entender la farmacia como un centro sanitario que actúe integrado y conjuntamente con el resto de servicios sanitarios".

Así, ha lamentado que muchos pacientes no han entendido que, durante la pandemia por Covid-19, "muchas acciones que se podían haber llevado a cabo perfectamente en las farmacias, como los tests de antígenos no se han hecho". Desde su punto de vista, la realización de este tipo de cribados supone una forma de trabajar con los hospitales de las comarcas, aliviando su carga asistencial. "No se debe olvidar que la farmacia es la puerta de entrada para el ciudadano de consultas, resolver dudas, por lo que cuesta entender que no se haya posibilitado el actuar de forma mas coordinada y conjunta", ha reiterado.

Por su parte, la vocal de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), Elena Amaro, ha subrayado que la farmacia rural es "esencial" para el modelo regulado español, por lo que ha reivindicado la necesidad de medidas estructurales para que pueda seguir manteniéndose y para que los profesionales tengan un sueldo dignos. "Hay muchos que no llegan al salario mínimo", ha lamentado durante la rueda de prensa.

Durante la pandemia, ha proseguido, la farmacia rural "no ha sido solo farmacia, sino que también ha sido centro sociosanitario con una atención integral". "En los pueblos, los farmacéuticos somos pedagogos y escuchantes", ha comentado, en referencia a la labor divulgativa de la farmacia rural. Asimismo, ha reivindicado la regulación nacional de la atención farmacéutica domiciliaria, tan importante en este ámbito.

Por último, el farmacéutico Pablo García Tamajón, más conocido como @Medicadoo, uno de los influencers farmacéuticos más conocidos en España, ha puesto en valor la importancia del consejo farmacéutico, "la herramienta más valiosa de la farmacia", realizado siempre desde la rigurosidad.

Así, los tres profesionales han reivindicado la "labor titánica" de los farmacéuticos durante la pandemia por Covid-19, actuando como "filtro" hacia los centros de salud. Asimismo, han coincidido en reclamar más competencias para el sector mediante su ingreso en el Sistema Nacional de Salud.

"Al final, no te consideran un sanitario real, pero lo somos; es necesaria una mayor coordinación y más servicios en la oficina de farmacia", ha reclamado García Tamajón. "El modelo farmacéutico tiene cosas buenas, pero creo que en España estamos muy encorsetados", ha concluido Amaro. Por último, en la misma línea, Bellavista ha reclamado más mesas de negociación con las administraciones para actualizar este modelo farmacéutico.