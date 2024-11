El aborto con medicamentos muy temprano es efectivo y seguro

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio internacional dirigido por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) indica que el aborto es igualmente eficaz y seguro incluso antes de la sexta semana de embarazo, es decir, incluso antes de que se confirme el embarazo por ecografía. El estudio se publica en 'The New England Journal of Medicine'.

"Las mujeres suelen descubrir muy pronto si están embarazadas y la mayoría también sabe si quiere interrumpir el embarazo y, en ese caso, quiere que se realice lo antes posible", explica la primera autora del estudio, Karin Brandell, ginecóloga del Hospital Universitario Karolinska y estudiante de doctorado del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño del Instituto Karolinska (Suecia).

"Los estudios observacionales han arrojado resultados contradictorios en cuanto a la eficacia, por lo que queríamos estudiar si el aborto muy temprano es tan eficaz y seguro como esperar a realizar la intervención de forma más tardía", señala.

De esta forma, el estudio VEMA (aborto médico muy temprano) incluyó a más de 1.500 mujeres en 26 clínicas de nueve países que solicitaron un aborto antes de que la ecografía pudiera confirmar el embarazo intrauterino. Se las asignó aleatoriamente a un aborto diferido una vez que se pudo confirmar el embarazo en el útero (en la semana 5 a 6) o a un aborto temprano (en la semana 4 a 6). Ambos grupos recibieron dos medicamentos: mifepristona y misoprostol.

Al inicio del estudio, todas las participantes tenían hasta seis semanas de embarazo y no presentaban síntomas de embarazo ectópico (p. ej., dolor abdominal o sangrado) ni factores de riesgo para un embarazo de este tipo (p. ej., embarazo a pesar del DIU o embarazos ectópicos previos). La medida del resultado fue la interrupción del embarazo (aborto completo).

"El aborto médico en una etapa muy temprana fue igual de efectivo y seguro de realizar, incluso en caso de un embarazo ectópico no diagnosticado", declara Kristina Gemzell-Danielsson, profesora de obstetricia y ginecología en el mismo departamento del Instituto Karolinska, médica senior del Hospital Universitario Karolinska y líder del proyecto del estudio VEMA.

En ambos grupos, más del 95 por ciento de las mujeres tuvieron un aborto completo, pero los pocos procedimientos que fallaron difirieron entre los grupos. En el caso del tratamiento diferido, el tratamiento fue incompleto en el 4,5 por ciento de los casos y requirió una aspiración al vacío adicional (cirugía). En el 0,1 por ciento de los casos, el embarazo continuó. En el grupo de tratamiento temprano, el embarazo continuó en el 3 por ciento de los casos y el 1,8 por ciento requirió cirugía por aborto incompleto. Un total del 1 por ciento de todas las participantes tuvo un embarazo ectópico. Las mujeres del grupo de abortos precoces manifestaron menos dolor y sangrado. En ambos grupos, las mujeres también expresaron su deseo de que el aborto se realizara lo antes posible.

Los investigadores quieren comprobar ahora si una nueva combinación de fármacos para el aborto temprano es también eficaz en los embarazos ectópicos. Además, están desarrollando nuevos anticonceptivos basados ??en uno de los componentes de los abortos médicos actuales, la mifepristona. "Se puede tomar en una dosis menor que para el aborto para prevenir embarazos no deseados, en forma de un comprimido a la semana, o cuando sea necesario", deja como idea la profesora Gemzell-Danielsson.