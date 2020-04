El 70% de las farmacias detectan faltas en los pedidos de laboratorios por el Covid-19

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 70 por ciento de las farmacias afirman que está habiendo faltas en los pedidos recibidos por parte de los laboratorios por la crisis del Covid-19, según un estudio desarrollado por Shoopertec en colaboración con IMFarmacias.

Este estudio se ha realizado con una encuesta entre los días 29 de marzo y 1 de abril que ha recibido 409 respuestas (81% titulares, 18% farmacéuticos adjuntos y 1% auxiliares), suponiendo una muestra representativa a nivel nacional y formando el informe más completo de estas características hecho hasta ahora en España.

Una de las conclusiones más importantes que se extraen de este informe es que el 96 por ciento de los farmacéuticos encuestados creen que el Gobierno y las autoridades no están teniendo en cuenta a la farmacia de manera adecuada en esta crisis. Algunas de las respuestas coinciden en señalar aspectos como: "no nos consideran sanitarios", "no se reconoce nuestra labor asistencial", "no nos ofrecen medidas de protección", "nos ven como un simple comercio" o "no aprovechan nuestro potencial".

El segundo bloque se centra en las implicaciones económicas que los encuestados creen que va a implicar esta pandemia global del coronavirus y de cómo está siendo la evolución de las ventas en el mercado de prescripción y en las diferentes categorías de Consumer Health. Según el 65 por ciento de los encuestados, el impacto sobre la economía va a ser muy negativo.

El observatorio también refleja las categorías que más están creciendo en este periodo: los analgésicos, en el 82 por ciento de las farmacias encuestadas; los complementos nutricionales y vitaminas y minerales (63% de las farmacias) y los productos de botiquín (60% de las farmacias).

En el último bloque, preguntaron si recomendaría o no su cooperativa o mayorista de referencia según a cómo está actuando durante la crisis del Covid-19. Tras analizar todas las respuestas, lo más remarcable es el alto grado de dispersión encuestados: hay muchos promotores (37,8%) y muchos detractores (31,6%), más que neutros (30,6%). Sin embargo, la suma de los promotores y los neutros (68,4%) hace decantar ligeramente la balanza a favor de las cooperativas y mayoristas.