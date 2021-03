El 60% de comunicaciones científicas del congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital son españolas

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Farmacia Hospitalaria española presentará un total de 216 comunicaciones durante el 25 congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital (EAHP, por sus siglas en inglés). Nuevamente, la participación nacional en la presentación de trabajos científicos, tanto como comunicaciones orales, como de pósters, es la más elevada dentro de todos los países que participan en este evento científico, representando hasta el 60 por ciento del total.

"Es destacable que, muestra de la calidad de los mismos, numerosos trabajos están nominados como mejor comunicación científica. Además, de las más de 600 comunicaciones científicas recibidas para ser evaluadas por el Comité, se aceptaron finalmente 363, de las cuales un 60 por ciento (216) correspondían a trabajos de investigación de autores españoles. Las comunicaciones presentadas pertenecen a diversas áreas de conocimiento tales como 'Servicios Clínicos de Farmacia', 'Seguridad del medicamento', 'Producción y elaboración' y 'Selección, adquisición y distribución'", explica Ana Valladolid, Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria y miembro del Comité Científico del 25 Congreso de la EAHP.

La doctora Irene Aquerreta, Farmacéutica Hospitalaria de la Clínica Universitaria de Navarra, participará como ponente en el taller 'Critical care multidisciplinary team - the role of the Hospital Pharmacist with a focus on the COVID-19 pandemic', en el que se abordará el importante papel del Farmacéutico de Hospital en el equipo multidisciplinar dedicado al paciente crítico incidiendo en la importancia adquirida durante la pandemia de COVID-19. Se revisarán los procedimientos llevados a cabo a en este periodo para optimizar farmacoterapia, adecuarse a los desabastecimientos e identificar interacciones y revisiones adversas de medicamentos.

Bajo el lema 'Farmacia Hospitalaria 5.0 - El futuro del cuidado del paciente', durante este congreso europeo se desarrollarán charlas magistrales, seminarios, talleres y simposios que tratarán, entre otros, temas de actualidad como la Inteligencia artificial, impresión 3D de medicamentos, herramientas de priorización clínica para mejorar el cuidado del paciente, prescripción farmacéutica, 'benchmarking' de servicios farmacéuticos, el diseño de la carrera del farmacéutico de hospital, o ventajas y desventajas de la telefarmacia.

Se presentarán también iniciativas tanto de carácter educativo, como asistencial, que pueden servir de referencia para la Farmacia Hospitalaria europea. Bajo esta categoría que recibe el nombre de 'Good Practice Initiative' se presentarán durante los próximos días un total de 61 iniciativas, de las cuales 22 han sido presentadas por farmacéuticos de hospital españoles.