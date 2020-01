100.000 peticiones diarias de mascarillas en las farmacias españolas, agotadas hasta la próxima semana

Publicado 31/01/2020 14:20:40 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las farmacias españolas han registrado un desabastecimiento de mascarillas en esta última semana con motivo del brote del coronavirus, según ha informado a Europa Press el director de Comunicación de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), Juan Nieto, debido a que actualmente "hay 100.000 peticiones de mascarillas diarias por parte de las farmacias que no pueden ser atendidas".

"Estamos comprobando que la comunidad residentes chinos en España están comprando o han comprado una gran cantidad de mascarillas para mandarlos a su país, lo que está produciendo este fallo en el suministro de mascarillas", ha apuntado Nieto sobre la causa del desabastecimiento.

Hasta ahora, "no era un producto muy demandado en España, pero esta venta inusual en los últimos días ha supuesto un aumento de hasta un 6.000 por ciento respecto a una venta normal", ha manifestado Nieto, quien ha señalado que a partir del lunes tendrá lugar una reposición del 'stock'. "Las empresas están haciendo pedidos de refuerzo a los fabricantes y a partir de la semana que viene se dispondrá de más mascarillas, que se pondrán a disposición de las farmacias para que estas procedan a su venta", ha afirmado.

No obstante, afirma que no saben si esta remesa "será suficiente". "Creemos que será complicado atender a todas las peticiones, pero recordamos que es una situación anómala, aunque no alarmante porque no hay necesidad real a día de hoy por parte de la población española", ha añadido.

En este sentido, Nieto ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha aconsejado "evitar caer en alarmismos". "Consideramos que no es una situación alarmante, ya que en estos momentos no hay riesgo en nuestro país", ha concluido.