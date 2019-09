¿Cómo tratar las manchas de la piel?

Publicado 29/08/2019 8:09:47 CET

MADRID, 29 Ago. (EDIZIONES) -

Desde las lesiones que puede ocasionar el acné hasta los lentigos solares, unas pigmentaciones asociadas al envejecimiento o a la exposición a los rayos ultravioleta, las manchas en la piel son un motivo frecuente de consulta en medicina estética. Pero se pueden tratar.

En concreto, "el número de tratamientos para la eliminación de manchas dentro del sector de la medicina estética está en torno al 60 por ciento", desvela a Infosalus la miembro de la junta de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), la doctora Carmen Fernández.

"El unificar el tono de la piel es un tratamiento que mejora de forma notable la apariencia global de la cara, brazos y escote. Es por ello que se convierte en una de las consultas más frecuentes", agrega la experta que, de hecho, desvela que "actualmente no se concibe ningún tratamiento estético que previamente no haya ido precedido de un tratamiento para las manchas". No obstante, la doctora Fernández advierte que "antes de hablar de despigmentantes hay que realizar un buen diagnóstico, pues no todas las manchas son iguales y, por tanto, su tratamiento es distinto".

Uno de estos tratamientos lo constituyen las cremas blanqueadoras. "Son productos cosméticos cuya función es corregir algunas de las hiperpigmentaciones cutáneas", resume la doctora Fernández. "Se diferencian porque están formuladas con activos clarificantes y despigmentantes que ayudan a unificar el tono de la piel y reducen el tamaño y color de las pigmentaciones", añade la experta. Las fórmulas más eficaces son las que cuentan con "hidroquinona y sus derivados, ácido retinoico, retinol, ácido kójico, ácido azelaico y vitamina C, entre otras", destaca la doctora Fernández.

Funcionan porque retardan "el proceso de melanogénesis o formación de melanina por varias vías o etapas", explica la miembro de la junta de la SEME. El proceso se desarrolla de la siguiente manera. Primero, la "destrucción selectiva de los melanocitos. Después, la inhibición de la formación de melanosomas y alteración de su estructura; la inhibicón de la biosíntesis de la tirosinasa y, por último, hay un efecto químico en la melanina o se incrementa la degradación de melanosomas en queratinocitos", expone la experta.

Otra de las ventajas de las cremas blanqueadoras es que pueden usarse en todo el cuerpo. Así lo confirma la miembro de la SEME, que incluye la zona de las ojeras, aunque la piel de debajo de los ojos sea más fina que el resto. "Pueden usarse en todas las partes del cuerpo, incluso en las ojeras, que tienen una piel más delicada. Por eso las cremas para blanquearlas ya tienen una composición específica", subraya la doctora Fernández.

RECOMENDACIONES DE USO

La utilización de las cremas blanqueadoras "depende en gran medida de la composición de la crema", indica la experta. Pero, en general, se recomienda su uso por las noches, especifica la miembro de la junta de la SEME. Además, apunta a que otoño es la mejor época para usarlas.

Por último, la doctora Fernández especifica que hay que exfoliar la piel para acelerar el proceso de blanqueamiento de la mancha y que hay que combinarlas con cremas antioxidantes que incluyan vitamina C.

"Existe en el mercado una amplia gama cuya elección dependerá del tipo de manchas que queramos tratar. De cualquier forma, todas deben ir asociadas a un buen protector solar", asegura la experta.

La experta, que hace hincapié en la seguridad de estos productos siempre que su uso sea adecuado y se sigan las pautas del médico, reconoce las cremas como uno de los tratamientos antimanchas más eficaces. Junto a estas menciona, asimismo, los 'peelings' despigmentantes, la luz intensa pulsada y determinados láseres. "Pero la combinación de varias técnicas es más eficaz en los resultados", agrega la doctora Fernández.