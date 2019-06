El tratamiento con implantes dentales es cada vez más predecible, Eestético, duradero y seguro

Publicado 03/06/2019 17:57:57 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tratamiento con implantes dentales, un método eficaz para reponer los dientes que se han perdido o que no son viables, es cada vez más predecible, estético, duradero y seguro y con mínima cirugía, han señalado expertos reunidos en el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal, que se celebró en Valencia del 29 de mayo al 1 de junio.

"Los avances científicos y tecnológicos en la terapéutica de implantes nos permiten en la actualidad aportar a nuestros pacientes tratamientos con implantes muy precedibles, incluso en situaciones desfavorables", señala el profesor Mariano Sanz, referente mundial en terapéutica de implantes y catedrático de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid.

En esta línea, el doctor José Nart, jefe del Departamento Periodoncia y director del Master de Periodoncia de la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona), subraya que "actualmente somos muy fiables en la oseointegración en pocas semanas y en los resultados estéticos con implantes dentales".

La sustitución de dientes con prótesis sobre implantes muy semejantes a los dientes naturales está muy consolidada. Sin embargo, este experto también indica que "la infección de los implantes es claramente uno de los retos a superar, al igual que el mantenimiento del grosor de la encía y el hueso vestibular de los implantes a largo plazo".

No obstante, subsisten importantes retos por superar. Entre ellos, el que supone la creciente presencia de enfermedades periimplantarias, con la periimplantitis y la mucositis al frente, que se están erigiendo en uno de los principales problemas a prevenir y resolver en la terapia de implantes. El incremento de su prevalencia y su nefasto impacto sobre el pronóstico de los implantes hace que cada vez se le preste más atención.

"El principal reto es disminuir la prevalencia de la periimplantitis y encontrar un tratamiento que sea predecible", señala la doctora Regina Izquierdo, profesora del Master de Periodoncia e Implantes de la Facultad de Odontología de Valencia. Y es que un reciente estudio epidemiológico realizado en España estima que más de la mitad de las personas con implantes dentales desarrollan a medio plazo una enfermedad periimplantaria, que en muchos casos puede terminar con el fracaso de este tratamiento.

Por su parte, el doctor Alberto Sicilia, profesor titular de Periodoncia en la Universidad de Oviedo, señala dos desafíos fundamentales: la regeneración alveolar y periimplantitis. "Hemos mejorado mucho en ambos campos, pero estamos lejos de tener respuestas satisfactorias para una gran mayoría de los pacientes", indica este experto en terapia de implantes, quien también añade el problema que supone la oclusión.

En relación con esto último, afirma que "es un problema muy importante y desconocido, algo que se intuye clínicamente que está detrás de muchos de nuestros problemas con las prótesis implanto-soportadas pero que no podemos medir, y en ciencia lo que no se puede medir no se puede evaluar". Por ello, se exigen métodos precisos de medida de la función oclusal, para que siga avanzando la investigación en este campo.