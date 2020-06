La teleconsulta es ya más frecuente que la consulta presencial en cirugía facial

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La teleconsulta ha sustituido a la consulta presencial para la mayoría de las cirugías faciales desde la aparición de la pandemia por Covid-19, según los datos recogidos por Icifacial en la primera 'Guía de recomendaciones para la teleconsulta en cirugía facial'.

Tanto la Academia Europea de Cirugía Plástica como el Colegio Americano de Cirujanos recomiendan la teleconsulta para la evaluación preoperatoria y el seguimiento de los pacientes como medida de prevención del contagio. Asimismo, el artículo 'Impact of COVID-19 on maxillofacial surgery practice: a worldwide survey', recientemente publicado en 'International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery', refleja que muchas consultas de evaluación previas a la cirugía se hacen ya de modo 'on line' debido al coronavirus.

"La teleconsulta era muy habitual para el seguimiento posquirúrgico. Lo que ha cambiado por la pandemia es su consolidación para hacer evaluaciones prequirúrgicas en la mayoría de los pacientes. Si a través de vídeos o fotografías podemos evaluar la fisonomía del paciente y sus necesidades, hemos notado que, por seguridad y comodidad, suele preferir no tener que desplazarse a la clínica hasta el día de la cirugía, aunque se encuentre en la misma ciudad", ha dicho el director de Icifacial y Facifem, Germán Macía.

Por otra parte, según un trabajo publicado en la revista 'Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine', la teleconsulta está indicada sobre todo para las consultas iniciales de valoración y de postoperatorio, como un método seguro de continuar facilitando asistencia médica a los pacientes ante la propagación del Covid-19.

"En las consultas de valoración, el cirujano puede analizar bien las estructuras óseas y blandas de cada persona y realizar una aproximación a la cirugía necesaria. Suele ser más complicado con personas que ya han sido operadas y requieren una nueva intervención, como en el caso de una rinoplastia secundaria", ha detallado el doctor Macía.

La Academia Europa de Cirugía Plástica también recomienda la teleconsulta en su último documento de consenso sobre la vuelta a la actividad en rinoplastia, para mantener la seguridad de los pacientes. No obstante, y aunque los autores reconocen que no proporciona las mismas posibilidades que la consulta presencial, presenta algunas ventajas desde la perspectiva de la conveniencia del paciente, sobre todo durante el periodo de convalecencia posquirúrgica. También aseguran que, incluso en la era posCovid-19, se cree que la telemedicina tendrá un papel muy valioso en la práctica del cirujano facial.

Finalmente, los expertos han comentado que a la hora de mantener una consulta 'on line' con el cirujano facial es importante que los pacientes comprueben si cumplen con todos los requisitos técnicos necesarios. Principalmente, contar con una conexión a Internet con un buen ancho de banda y disponer de equipos dotados de micrófono y cámara con resolución Full HD para la transmisión de imágenes de 1920 por 1080 píxeles de resolución.

Además de cumplir con estos requisitos técnicos, el doctor ha aconsejado estar acompañado por un familiar o amigo que ayudará al paciente a resolver dudas, grabar la teleconsulta para repasarla más tarde y situarse en un espacio cómodo y bien iluminado.