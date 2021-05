Suplementos dietéticos para perder peso, ¿sirven para algo o es un timo?

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La primera revisión global de las medicinas complementarias (hierbas y suplementos dietéticos) para la pérdida de peso en 16 años, combinando 121 ensayos aleatorios controlados con placebo que incluyen a casi 10.000 adultos, sugiere que su uso no puede justificarse en base a la evidencia actual.

Los resultados de dos estudios, que se presentan en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO), sugieren que, aunque algunos suplementos herbarios y dietéticos muestran una pérdida de peso estadísticamente mayor que la del placebo, no es suficiente para beneficiar la salud, y los autores piden que se investigue más su seguridad a largo plazo.

"Los suplementos dietéticos y a base de hierbas que se venden sin receta médica para perder peso son cada vez más populares, pero a diferencia de los medicamentos, no se exigen pruebas clínicas de su seguridad y eficacia antes de que salgan al mercado", afirma la autora principal, Erica Bessell, de la Universidad de Sidney (Australia).

"Nuestra rigurosa evaluación de las mejores pruebas disponibles concluye que no hay pruebas suficientes para recomendar estos suplementos para la pérdida de peso --prosigue--. Aunque la mayoría de los suplementos parecen seguros para el consumo a corto plazo, no van a proporcionar una pérdida de peso que sea clínicamente significativa".

Los autores informan sobre los suplementos de hierbas, que contienen una planta entera o combinaciones de plantas como ingrediente activo, y los suplementos dietéticos que contienen compuestos aislados de origen natural de plantas y productos animales, como fibras, grasas, proteínas y antioxidantes. Pueden adquirirse en forma de pastillas, polvos y líquidos.

Entre 1996 y 2006, no se evaluó la eficacia de 1.000 suplementos dietéticos para la pérdida de peso incluidos en el Registro Australiano de Productos Terapéuticos. Los suplementos pueden venderse y comercializarse al público, y los patrocinadores (que importan, exportan o fabrican productos) deben tener, aunque no necesariamente, pruebas que respalden sus afirmaciones. Sólo el 20% de los nuevos listados son auditados anualmente para asegurarse de que cumplen el requisito. En algunos países, el único requisito es que los suplementos contengan niveles aceptables de productos no medicinales.

Para aportar más pruebas, investigadores australianos hicieron una revisión sistemática de todos los ensayos aleatorios que comparaban el efecto de los suplementos herbales con el placebo en la pérdida de peso, hasta agosto de 2018. Se analizaron los datos de 54 estudios con 4.331 adultos sanos con sobrepeso u obesidad de 16 años o más. La pérdida de peso de al menos 2,5 kg se consideró clínicamente significativa. También se evaluó el diseño del estudio, la información y el valor clínico.

Los suplementos herbales incluidos en el análisis fueron: té verde; Garcinia cambogia y mangostán (frutas tropicales); frijol blanco; efedra (un estimulante que aumenta el metabolismo); mango africano; yerba mate (té de hierbas hecho de las hojas y ramitas de la planta Ilex paraguariensis); uva veld (comúnmente utilizada en la medicina tradicional de la India); raíz de regaliz; y cardo globo de la India oriental (utilizado en la medicina ayurvédica).

El análisis descubrió que sólo un agente único, la judía blanca, dio lugar a una pérdida de peso estadísticamente, pero no clínicamente, mayor que la del placebo (-1,61kg).

Además, algunos preparados combinados que contenían mango africano, uva de veld, cardo de las Indias Orientales y mangostán mostraron resultados prometedores, pero se investigaron en tres o menos ensayos, a menudo con una metodología de investigación o informes deficientes, y los resultados deben interpretarse con precaución, dicen los investigadores.

Una nueva revisión sistemática hasta diciembre de 2019, también identificó 67 ensayos aleatorios que compararon el efecto de los suplementos dietéticos que contienen compuestos aislados de origen natural con el placebo para la pérdida de peso en 5.194 adultos sanos con sobrepeso u obesidad (de 16 años o más).

Los suplementos dietéticos incluidos en el análisis fueron: el quitosano (un azúcar complejo procedente de las capas externas duras de langostas, cangrejos y camarones que afirma bloquear la absorción de grasas o carbohidratos); el glucomanano (una fibra soluble que se encuentra en las raíces del ñame elefante, o konjac, que favorece la sensación de saciedad); los fructanos (un carbohidrato compuesto por cadenas de fructosa) y el ácido linoleico conjugado (que afirma cambiar la composición corporal disminuyendo la grasa).

El análisis descubrió que el quitosano (-1,84 kg), el glucomanano (-1,27 kg) y el ácido linoleico conjugado (-1,08 kg) produjeron una pérdida de peso estadísticamente significativa, pero no clínica, en comparación con el placebo.

Algunos suplementos dietéticos, como la celulosa modificada (fibra vegetal que se expande en el estómago para inducir una sensación de saciedad) y el extracto de zumo de naranja sanguina, mostraron resultados prometedores, pero sólo se investigaron en un ensayo y necesitan más pruebas antes de recomendarlos para la pérdida de peso, dicen los investigadores.

"Los suplementos dietéticos y a base de plantas pueden parecer una solución rápida para los problemas de peso, pero hay que ser conscientes de lo poco que sabemos sobre ellos --dice Bessell--. Se han realizado muy pocos estudios de alta calidad sobre algunos suplementos, con pocos datos sobre la eficacia a largo plazo.

Además, añade, "muchos ensayos son pequeños y están mal diseñados, y algunos no informan de la composición de los suplementos investigados. El enorme crecimiento de la industria y la popularidad de estos productos subraya la urgencia de realizar estudios más amplios y rigurosos para tener una garantía razonable de su seguridad y eficacia para la pérdida de peso".