Recuperar tu piel y tu cabello tras el verano: qué hacer si se te cae mucho

MADRID, 23 Sep. (EDIZIONES) -

Con la vuelta al trabajo, a la vida diaria, nos ponemos las pilas en muchos sentidos, y entre otros planes nos planteamos recuperar lo que hemos 'perdido' o dañado más durante el verano. Véase, recuperar nuestros horarios, nuestros ritmos de sueño, así como seguir de nuevo una dieta saludable.

Y es que el verano nos pasa factura no solo en esas esferas. También impacta en nuestro pelo y en nuestra piel, con la fuerte influencia de los rayos de sol, del agua y del cloro de las piscinas, o bien de los productos que durante estos meses empleamos. Charlamos en Infosalus sobre este asunto con el doctor Amir Tarighpeyma Shirkhani, que es director de la Unidad de Medicina y trasplante capilar del Hospital Quirón Infanta Luisa (Sevilla).

Confiesa este especialista en Tricología que, normalmente, lo que más perjudica a nuestro pelo es la sequedad, debida fundamentalmente al calor y a los rayos del sol, que son "especialmente perjudiciales para la fibra capilar". En el caso de la piel apunta a la falta de hidratación en el verano, fruto igualmente de ese calor que hace que se deshidrate la piel.

"Debido a las características de la dermis, el calor le perjudica seriamente. En el cuero cabelludo se manifiesta en forma de sequedad. Se produce en consecuencia mucha grasa para proteger, y en verano se ven muchos casos de dermatitis seborreica; en la piel aparece más sequedad porque no hay tantas glándulas sebáceas para producir esa grasa y ésta se empieza a secar seriamente", agrega.

QUÉ DEBEMOS HACER

Con todo ello, el especialista de Quirónsalud resalta que para mejorar el estado de nuestra piel debemos partir del conocimiento de la misma y conocer qué tipo de piel tenemos: "Si es muy grasa debemos hidratarla con protectores que no sean tan grasientos. Las pieles secas es justo lo contrario, hidratarlas seriamente. Siempre hay que seguir una hidratación de la piel con cremas. Y no usar nada que les pueda secar. Hay gente que se pasa con la limpieza y no emplea además los productos adecuados".

En el caso del cabello, el doctor Amir Tarighpeyma confiesa que el mejor consejo es emplear champús neutros para la fibra capilar, y huir de los populares o de coste económico bajo, o con un ph diferente al neutro. Después ve con buenos ojos el poner un buen acondicionador que no engrase. "Suelen ser muy protectores de la fibra capilar, y sobre todo deben usarse en las puntas", apostilla.

Además, cree que no se debe usar mucho el secador porque seca mucho la fibra, ni tampoco las planchas de pelo o productos tipo la gomina, la cera, o la espuma porque, según argumenta, "tienen un efecto muy negativo en el pelo".

¿ES NORMAL QUE SE NOS CAIGA TANTO EL PELO AHORA?

Por otro lado, cuestionamos a este especialista sobre la caída de cabello tan habitual en esta época del año y cuándo debemos consultar con un experto. Recuerda este tricólogo que lo habitual es que en estas fechas se produzca una caída del cabello más abundante que en otras épocas del año: "Normalmente, el ciclo capilar suele coincidir en el tiempo. Es como si fuéramos a mudar nuestro pelo y todo lo que hacía era proteger el pelo durante el verano y ahora todo pelo débil o maltratado suele caerse. Por lo que sí ahora aumenta la caída de pelo esto es bastante evidente tras el verano".

Para contrarrestarlo considera que lo más importante es seguir una nutrición adecuada y siempre recomienda: zinc, selenio, magnesio, biotina y vitamina D (es muy necesario matener los niveles del verano); dice que algún complejo con vitamina B3, B5 y B9 es también interesante; pero siempre consultar antes con un especialista el tomar suplementos porque no todos tienen la cantidad adecuada.

"Ahora bien, si la caída es muy llamativa, se debe acudir a un especialista; pero si es discreta se pueden tomar suplementos. Esto suele verse mucho en la ducha, o al peinarse, donde puede darse una caída masiva. La incidencia de alopecia está aumentando mucho en las mujeres, en quienes se ve esa falta de densidad de forma llamativa y siempre recordar que se puede consultar a un especialista, quien recomendará qué hacer en estos casos", sentencia el doctor Amir Tarighpeyma Shirkhani.