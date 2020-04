MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) han realizado una serie de recomendaciones a los pacientes de ortodoncia durante la cuarentena por el Covid-19. Entre ellas se encuentra, en primer lugar, cepillarse todos los aparatos exhaustivamente durante al menos 3 minutos, 3 veces al día de forma detenida, y enjuagarse con colutorios fluorados para prevenir la inflamación de las encías.

"Si sangran las encías, en principio no hay motivo de preocupación: se más meticuloso con el cepillado y normalmente en 2-3 días el sangrado va a remitir (pero es importante no llegar a esos extremos). Evitar alimentos duros, pegajosos o crujientes para evitar dañar el aparato", añaden en un comunicado.

Igualmente, también han abordad las soluciones a las urgencias más frecuentes en ortodoncia, por ejemplo con alineadores transparentes. "Si roza un alineador, conviene coger una lima de las uñas (en la mayoría de los casos el ortodoncista ya se lo ha explicado al paciente en la clínica) y pasar la lima por el borde donde moleste, y después se le puede pasar una goma de borrar para pulirlo", detallan.

"Si se cae un atache no pasa nada. Se continúan cambiando las férulas con normalidad según lo indicado por el ortodoncista y ya se le colocará el atache cuando pueda acudir a la clínica (no se paraliza el tratamiento). Si se cae un botón en el que tenía enganchado un elástico no pasa nada, pero no se debe poner ninguna de las gomas (no solo ese elástico, sino ninguno), pero sigue la colocación de las férulas tal y como el ortodoncista le había pautado", agregan.

Si no quedan gomas, indican que los pacientes pueden ponerse en contacto con la clínica. "Su especialista le dirá cómo proceder para hacerle llegar más (o bien recogerlas en la clínica en el horario de urgencias, o bien el especialista se las hará llegar del modo más adecuado por mensajería)", afirman.

"Si se pierde o fractura un alineador tampoco pasa nada: se pasa al alineador siguiente (que le apretará un poco más porque es un salto que ha dado de manera repentina) pero ese alineador va a tener que usarlo un poco más de tiempo (si por ejemplo se lo ponía 7 días pasarlo a 10 y si se lo ponía 10, pasarlo a 14 días, aproximadamente) de manera que se alarguen un poco más los alineadores siguientes", apuntan.

En cuanto a las urgencias con aparatología fija, argumentan que si se despega un tubito en final del arco, en la arcada superior o inferior, y ha quedado una parte del arco por la parte de atrás que a veces pincha, se pueden hacer dos cosas: "o se recubre con cera higiénica (que, además de en las clínicas de ortodoncia, se puede encontrar en cualquier farmacia) para que el arco no pinche, o si pueden, con un alicate pequeño que corte se puede cortar ese trocito que sobresale".

"Si el arco sobresale sin caerse ningún bracket porque se ha desplazado, se pueden coger unas pinzas de depilar e ir arrastrando el arco y pasándolo a través de todos los brackets para recolocarlo en el sitio adecuado. Si se sale la ligadura de un elástico de un bracket, y el bracket se queda sin ligadura en el arco, se puede colocar también con ayuda de una pinza de depilar ayudando con el dedo de la otra mano. Si la cadeneta (que lleva gomas continuas) se fractura, se corta por la zona por donde se ha roto con unas tijeritas y cuando vaya a la clínica el ortodoncista ya se la repondrá", añaden.

En caso de que se despegue un bracket y se mueva a través del arco, "lo que se debe hacer es intentar con las pinzas de depilar separar un poco el arco del bracket, y el bracket (por arriba o por abajo) se puede quitar, y ese diente se queda sin bracket".

"Si en alguna zona algún muelle pincha, también hay que recurrirlo con la cera especial para aparato de ortodoncia. Si los roces han provocado alguna llaga hay que cubrir todo el aparato y conviene hacer enjuague con cualquier colutorio que lleve Clorhexidina (que también se consigue en farmacia). Si es una llaga importante se recomienda ponerle alguna sustancia tópica (cualquier gel bioadhesivo que lleve ácido hialurónico o clorhexidina que también se compra en farmacia) y en dos o tres días la llaga se cicatrizará", concluyen.