Rafa Nadal destaca la importancia de visitar al dermatólogo para la posible detección temprana del cáncer cutáneo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 13 de junio se celebra el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y, en apoyo a la campaña de concienciación de HELIOCARE, Rafa Nadal quiere poner en relieve la importancia de visitar al dermatólogo para la posible detección temprana del cáncer cutáneo.

"Siempre me he cuidado físicamente, pero he descuidado mi piel sin tener en cuenta que podía estar sometiéndome a posibles enfermedades como el cáncer de piel. Saber de compañeros que lo han sufrido, te hace darte cuenta de que si no tomas medidas, también te puede pasar a ti. Espero haber llegado a tiempo y empezar a hacer las cosas de la mejor manera posible para seguir pasando muchas horas al sol", reconoce.

"Es de vital importancia que en nuestro día a día nos marquemos unos buenos hábitos al sol y que recurramos al dermatólogo que es el profesional especializado para diagnosticar, tratar y realizar seguimiento a las lesiones que puede provocar el sol en la piel. Entre mis rutinas está aplicarme crema protectora con suficiente tiempo de antelación a la exposición al sol y tomar HELIOCARE oral según me recomendó mi dermatólogo. Con todo lo que sudo y todo el tiempo que paso al sol me parece un gran avance", advierte.

Es por eso que, en todas las piezas de la campaña de concienciación 'Déjate la piel solo en lo importante nunca en el sol' que protagoniza el tenista con HELIOCARE, existe un mensaje común y predominante que es la visita al profesional para cuidar la salud de su piel.