¿Puede la medicina estética mejorar el bienestar emocional?

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La medicina estética puede contribuir a mejorar el sentimiento general de bienestar de los pacientes, según el estudio 'Multimodal Facial Aesthetic Treatment on the Appearance of Aging, Social Confidence, and Psychological Wellbeing: Harmony Study', publicado en la revista científica 'Aesthetic Surgery Journal', y recogido por Allergan Aesthetics (AbbVie).

En concreto, según la investigación, los pacientes aseguran haber mejorado tanto su bienestar psicológico (pasando de una puntación de 62,8 a 82,7, sobre una escala de 100), como su confianza social, es decir, sus relaciones sociales y su forma de interactuar en la sociedad.

Otra de las conclusiones principales que arroja este estudio indica que la percepción que tenían los pacientes sobre su edad mejoró a los 4 meses de someterse a tratamiento médico estético facial. Un 75 por ciento aseguró verse más joven frente al espejo, concretamente 6,3 años menos que su edad biológica.

"Estudiar los aspectos psicosociales de los tratamientos médicos estéticos es fundamental y facilita que, tanto los profesionales, como los pacientes, evalúen el beneficio completo del tratamiento al que se van a someter", sostiene la doctora Consuelo Barroso, especializada en Medicina Estética y Cirugía Plástica. "Además, en los últimos años se ha reconocido y demostrado que los beneficios de someterse a un tratamiento médico estético se extienden más allá de la apariencia física y afectan a otros planos psicosociales. No obstante, es importante continuar profundizando a nivel científico en este ámbito para conocer el gran potencial que la medicina estética juega y puede seguir jugando en el bienestar emocional de las personas", añade la experta.

Para el doctor Antonio Carvajal, médico estético, estas técnicas "contribuyen a fortalecer la autoestima, la seguridad y la confianza individual, y ello tiene un reflejo en el plano personal y laboral".

Así las cosas, con motivo del Día Internacional de la Medicina Estética, que se conmemora el próximo lunes, Allergan Aesthetics (de AbbVie) ha lanzado el 'The Power Of Confident Movement' (TPOCM). Este movimiento nace con el objetivo de poner en valor el trabajo diario de los médicos estéticos y el papel de esta rama de la medicina en el bienestar emocional y físico de las personas.

La general manager de Allergan Aesthetics en España y Portugal, Carolina Martín, explica que este movimiento "busca demostrar que la sociedad vive su belleza de una forma personal y muy diversa, por ese motivo, los parámetros que se asignaban hace años a la belleza ahora están completamente desfasados, siendo la belleza algo único y personal ligado a cada ciudadano".

Para la máxima responsable de Allergan Aesthetics en España, este movimiento refleja la esencia de la propia compañía y asegura que la "confianza" es el motor principal de todo lo que en ella impulsa. "Conseguir que las personas crean en sí mismas y se sientan satisfechas con lo que son y con lo que proyectan en la sociedad es crucial para nosotros" recalca.

En este sentido, apuestan por la investigación científica, considerando, además, que la medicina estética es "un sector en constante y rápida evolución". "Ir a la vanguardia de la investigación nos permite ir de la mano de los profesionales y desarrollar productos que satisfacen las necesidades de estos y de sus pacientes, todo ello con la máxima de conseguir resultados naturales y con un impacto positivo en la vida de las personas", subraya Martín.

En el marco del 'The Power Of Confident Movement' (TPOCM) se llevarán a cabo durante todo el mes de septiembre distintas acciones en redes sociales con los propios profesionales de la medicina estética e 'influencers' y 'celebrities' que han querido sumarse a este movimiento.