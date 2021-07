Prevención de cara al verano: ¿Podemos ponernos morenos y prevenir el cáncer cutáneo?

MADRID, 9 Jul. (EDIZIONES) -

Esta primavera ya lo advirtió la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV): "La pandemia ha generado retraso en las consultas sobre lesiones de piel, sobre todo en población anciana, y ha contribuido al aumento del tamaño de los melanomas".

Y es que, según datos de esta entidad científica, el 46,2% de los diagnósticos en las consultas dermatológicas en España son de patología tumoral y se diagnostican más de 5.000 casos anuales de las que mueren unas 900 personas.

Ha llegado el verano y poco a poco nos vamos vacunando. Tenemos ganas de salir y de hacer cada vez más cosas, y una de ellas es de disfrutar de tiempo al aire libre pero ojo, debemos tener cuidado porque, según insiste la AEDV también, "el daño que provoca la radiación ultravioleta se va acumulando a lo largo de la vida, por eso es importante evitar una exposición solar excesiva".

De hecho, en una entrevista con Infosalus, su presidente, el doctor Pedro Jaén ve "difícil" poder realizar un balance saludable entre ponernos morenos y prevenir el cáncer de piel, con motivo de la reciente publicación de su libro 'Una piel para toda la vida' (Espasa).

"Sabemos que la exposición a la radiación solar produce cáncer de piel, pero por otra parte no hay que olvidar que broncearnos nos protege del cáncer de piel. Encontrar ese equilibrio tendría un efecto beneficioso pero en ese transcurso es probable siempre que suframos una quemadura, aunque sea un pequeño sonrojo, por lo que a día de hoy existe cierta controversia a este respecto", subraya.

No hay que olvidar, según prosigue el dermatólogo, que la quemadura solar también estropea la piel, aunque sea la que induce a la aparición del bronceado. "Realizar este balance de forma correcta depende mucho también de la genética, ya que personas con antecedentes de problemas en la piel en este sentido, o los pelirrojos con ojos claros, no deberían intentar broncearse nunca porque el riesgo va a ser mayor. El intento de broncearse no merece la pena y va a ser mucho peor ese intento. Por tanto, se desaconseja exponer la piel al sol sin protección en estos colectivos", incide Jaén.

En cambio, subraya que las personas de piel muy morena y de ojos oscuros, sí podrían exponerse al sol, pero siempre con mucha protección. "Interesante para estos colectivos el exponerse de forma progresiva, lenta, y adquirir esa protección natural que les va a proteger de otra forma", recalca.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Desde la Fundación Piel Sana, de la AEDV, entre las medidas de prevención primaria a adoptar en estas fechas apuntan a una adecuada fotoprotección basada en la limitación de la exposición solar en las horas centrales del día, haciendo uso de las sombras y de fotoprotectores físicos tales como sombreros, gorras o gafas de sol.

También ven conveniente el utilizar siempre un factor de protección solar igual o mayor a 30, cada dos horas de exposición; así como activar la aplicación Skin Check en Alexa o en el Asistente de Google, ya que, según justifica, "éstas ayudan a entender el proceso de revisión de la piel y recuerdan al usuario cuándo debe hacer el siguiente examen de su piel con una periodicidad mensual".

Igualmente, desde la Fundación Piel Sana promueven el desarrollo y la actualización de la app 'UV Derma', que además de poder conocer el índice ultravioleta que hay en el momento, ofrece el tiempo que tu piel puede permanecer al sol sin quemarse y el que necesitas para recibir la cantidad recomendada diaria de vitamina D.

" 'e-Derma' es otra de las aplicaciones con la que se puede hace un registro fotográfico de la piel a partir de la auto exploración. Estas fotografías son almacenadas cada mes y se pueden comparar las imágenes para cerciorarse de si ha habido cambios. También, la aplicación establece un canal de comunicación con el dermatólogo evitando problemas de movilidad y reduciendo los tiempos de diagnóstico o tratamiento", señalan desde la AEDV.