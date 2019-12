El Premio Nobel de la Paz 2018 destaca la labor de la Fundación Pierre Fabre con las supervivientes de violencia sexual

Publicado 12/12/2019 17:12:34 CET

24 June 2019, Baden-Wuerttemberg, Tuebingen: Congolese gynecologist Denis Mukwege, Nobel Peace Prize winner from 2018, speaks at a press conference at the State Ministry in the Villa Reitzenstein. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa - Archivo