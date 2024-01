Una persona inhala hasta 17 mg de sustancias químicas de productos para el pelo en una sola sesión en casa

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los productos para el cuidado del pelo contienen sustancias químicas como los metilsiloxanos volátiles cíclicos, que son omnipresentes y permanecen en el aire después de su uso por lo que, según informa un nuevo estudio de la Universidad de Purdue (Indiana), una persona puede inhalar una masa acumulada de 1 a 17 miligramos de sustancias químicas potencialmente dañinas en una sola sesión de cuidado del cabello en su hogar.

"Encontramos que los resultados son extremadamente alarmantes. No esperábamos ver emisiones tan significativas de mezclas químicas volátiles de productos para el cuidado del cabello disponibles en el mercado durante las rutinas típicas de cuidado del cabello que muchas personas realizan todos los días", afirma la profesora asistente en la Escuela Lyles de Ingeniería Civil, Nusrat Jung.

La sustancia química que a menudo se inhala más importante (y más preocupante) es el decametilciclopentasiloxano (también conocido como siloxano D5), explica Jung. Es un compuesto organosilícico y, a menudo, figura en primer o segundo lugar en las listas de ingredientes de muchos productos para el cuidado del cabello, lo que indica que puede estar entre los ingredientes más abundantes. Se ha convertido en un ingrediente común en las últimas décadas en muchos productos de cuidado personal debido a su baja tensión superficial, inercia, alta estabilidad térmica y textura suave.

"Se ha descubierto que el siloxano D5 produce efectos adversos en el tracto respiratorio, el hígado y el sistema nervioso de los animales de laboratorio", asegura Jung. "Por este motivo, en la Unión Europea ya se ha restringido el uso de este producto químico en productos cosméticos que se pueden lavar. Muchos de estos productos también están perfumados, y algunos de los productos químicos utilizados para fabricar estas fragancias también son potencialmente peligrosos de inhalar", añade.

Según la Agencia Europea de Productos Químicos, el siloxano D5 está clasificado como "muy persistente, muy bioacumulativo". Y aunque los resultados de las pruebas en animales de laboratorio ya son preocupantes, señala Jung, hay poca información sobre su impacto en humanos.

"No se han realizado muchas investigaciones en profundidad sobre esto, por lo que realmente no tenemos idea de hasta qué punto la amenaza que representan estos químicos cuando se inhalan durante un largo período de tiempo", afirma Jung. "Se han realizado pruebas con productos 'lavados' como champús, pero casi ninguna con productos 'que no se aclaran' como geles para el cabello, aceites, cremas, ceras y aerosoles", añade.

La investigación de Jung, publicada en 'Environmental Science & Technology', también señala que la aplicación de calor intenso a estos químicos, como por ejemplo con rizadores y alisadores de cabello, sirve para liberar aún más los químicos en el aire. Cuando se encontraron con temperaturas de 210 grados, los investigadores encontraron que las emisiones químicas de los productos para el cuidado del cabello aumentaron entre un 50 y un 310 por ciento.

Además, estos químicos en el aire no permanecen simplemente en una sola habitación, ni siquiera en la casa. "La ventilación del hogar es probablemente una vía importante para el transporte de siloxano del interior al exterior", apunta Jung.

Por tanto, para protegerse de la inhalación de estos productos, la solución es "no utilizar estos productos". Si uno debe usar estos productos, lo mejor es tener un extractor de aire funcionando para minimizar la cantidad de químicos inhalados, explica el estudiante de doctorado e investigador en ingeniería civil de Purdue, Jinglin Jiang.

"La ventilación puede ser una forma eficaz de reducir la exposición al siloxano durante las rutinas de cuidado del cabello en interiores", afirma Jiang. "Nuestro modelo muestra que encender el extractor del baño puede reducir la exposición a la inhalación de D5 en más del 90 por ciento", añade.

Sin embargo, esto contribuye aún más a su impacto medioambiental. La investigación de Jung informa que la emisión acumulada de D5 del interior al exterior con el extractor de aire siempre apagado alcanza los 710 miligramos en tres horas, mientras que la emisión de D5 del interior al exterior con el extractor de aire siempre encendido alcanza los 900 miligramos en sólo una hora.

En la investigación se utilizó un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo (PTR-TOF-MS) de reacción de transferencia de protones de última generación del laboratorio de Jung para medir siloxanos D5 y otras sustancias químicas volátiles en el aire interior en tiempo real.

Los experimentos de emisión de rutinas de cuidado del cabello se realizaron durante un período de varios meses, incluidos tres tipos de experimentos: experimentos realistas de cuidado del cabello que replican rutinas reales de cuidado del cabello en el entorno doméstico, experimentos de emisión de placas calientes que exploran la relación entre la temperatura de las herramientas para el cuidado del cabello y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, y experimentos de emisiones de área de superficie que investigan cómo el área de la superficie del cabello afecta las emisiones de compuestos orgánicos volátiles durante los eventos de cuidado del cabello.

Para los experimentos realistas de emisión de rutinas de cuidado del cabello, se pidió a los participantes que trajeran sus propios productos para el cuidado del cabello y herramientas de peinado para replicar sus rutinas. Antes de cada experimento, se pidió a los participantes que separaran su cabello en cuatro secciones. La longitud del cabello de cada participante se clasificó como cabello largo (por debajo del hombro) o cabello corto (por encima del hombro). La secuencia de cada experimento constaba de cuatro períodos, para replicar una rutina de la vida real.

Después del peinado, los participantes tuvieron dos minutos para recoger las herramientas y salir, a esto le siguió un período de caída de la concentración de 60 minutos. Los experimentos y los análisis posteriores se centraron en las concentraciones y emisiones de compuestos orgánicos volátiles en interiores durante y después de los períodos de rutina activos de cuidado del cabello.