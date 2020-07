La periodontitis podría asociarse a deterioro cognitivo leve y demencia 20 años después

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodontitis o enfermedad de las encías, especialmente la irreversible y causa pérdida de dientes, puede estar asociada con un deterioro cognitivo leve y demencia 20 años después, según un estudio publicado en la edición en línea de 'Neurology', la revista de la Academia Americana de Neurología.

"Observamos la salud dental de las personas durante un período de 20 años y descubrimos que las personas con la enfermedad de las encías más grave al comienzo de nuestro estudio tenían aproximadamente el doble de riesgo de deterioro cognitivo leve o demencia al final", explica el autor del estudio Ryan T Demmer, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota en Minneapolis.

"Sin embargo, la buena noticia es que las personas con pérdida mínima de dientes y enfermedad leve de las encías no tenían más probabilidades de desarrollar problemas de pensamiento o demencia que las personas sin problemas dentales", añade.

En el estudio participaron 8.275 personas con una edad promedio de 63 años que no tenían demencia al comienzo del estudio. Los participantes fueron evaluados por deterioro cognitivo leve y demencia. Los participantes recibieron un examen periodontal completo que incluyó la medición de la profundidad de sondeo de las encías, la cantidad de sangrado y la recesión.

Luego, los participantes se agruparon según la gravedad y el alcance de la enfermedad de las encías y la cantidad de dientes perdidos, y los implantes contaban como dientes perdidos.

Al comienzo del estudio, el 22% no tenía enfermedad de las encías, el 12% tenía enfermedad de las encías leve, el 12% tenía inflamación severa de las encías, el 8% tenía algo de pérdida de dientes, el 12% tenía enfermedad en sus molares, el 11% tenía pérdida de dientes severa, El 6% tenía enfermedad grave de las encías y el 20% no tenía dientes.

Un total de 4.559 personas fueron evaluadas al final del estudio, cuando habían sido seguidas durante un promedio de 18 años. En general, 1.569 personas desarrollaron demencia durante el estudio (19%).

El estudio encontró que al comienzo del estudio de las personas que tenían encías sanas y todos sus dientes, 264 de 1.826 (14%), desarrollaron demencia al final del estudio. Para aquellos con enfermedad leve de las encías, 623 de 3.470 (18%), desarrollaron demencia. Para los participantes con enfermedad severa de las encías, 306 de 1.368 (22%), desarrollaron demencia. Y 376 de 1.611 (23%), desarrollaron demencia en el grupo que no tenía dientes.

Al observar tanto el deterioro cognitivo leve como la demencia, el grupo sin dientes tenía aproximadamente el doble de riesgo en comparación con los participantes con encías sanas y todos sus dientes.

Las personas con enfermedad de las encías intermedia o grave, pero que todavía tenían algunos dientes, tenían un riesgo 20% mayor de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia en comparación con el grupo sano. Estos riesgos se produjeron después de que los investigadores tuvieron en cuenta otros factores que podrían afectar el riesgo de demencia, como la diabetes, el colesterol alto y el tabaquismo.

"Una buena higiene dental es una forma comprobada de mantener dientes y encías saludables durante toda su vida. Nuestro estudio no prueba que una boca no saludable cause demencia y solo muestra una asociación. Se necesitan más estudios para demostrar el vínculo entre los microbios en la boca y la demencia y para entender si el tratamiento para la enfermedad de las encías puede prevenir la demencia", precisa Demmer.