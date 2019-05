La OCU asegura que "no gana nada" si en su estudio gana una marca de crema solar

Actualizado 31/05/2019 16:56:02 CET

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha asegurado que "no gana nada" si en sus estudios resulta mejor una marca u otra y que sus trabajos sólo tienen como objetivo informar a los consumidores de cuáles son "buenos productos".

La organización se ha pronunciado así después de que publicara un análisis comparativo entre diferentes cremas solares para comprobar si ofrecen el índice anunciado y, por lo tanto, protegen la piel en la medida que prometen. En esta ocasión se centró en estudiar 17 cremas solares infantiles con factor de protección solar muy alto (SPF 50+) y con presentación en formato pulverizador ('pistola', spray, aerosol o pulverizador).

Sin embargo, las empresas a las que apela el estudio, como ISDIN o Bavaria, han negado que sus cremas quemen la piel y han apelado a análisis independientes que verifican que los productos tienen un SPF incluso mayor de 50.

"No ganamos nada se venda en farmacia, en supermercado o en perfumería. A nosotros no nos importa cuál es el mejor, solo buscamos informar a los consumidores de cuáles son buenos productos (y 14 de los analizados efectivamente lo son). No tenemos más interés que el beneficio de los consumidores, a diferencia de nuestros detractores, que tienen unos intereses comerciales claros y evidentes", ha dicho la OCU.

Así, ha informado de que se ha mandado "el detalle" de la metodología (puedes consultarla aquí) y los resultados concretos de su producto en las pruebas analíticas de filtros UVB y UVA. "Facilitamos los informes, y enviamos al laboratorio la información que recibimos de los fabricantes dentro del plazo definido para la publicación de los resultados en su contexto internacional: tras estudiarlo, el laboratorio no consideró que ninguno de los estudios aportados refutara nuestro estudio, más reciente y realizado con una metodología específica", ha apostillado.

Del mismo modo, la OCU ha aseverado que se ha dirigido a la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para pedirle que realice las comprobaciones necesarias sobre dos cremas solares infantiles por presuntamente ofrecer menor factor de protección del indicado, y que ha facilitado más detalles al organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, como así se lo ha requerido.

"Este estudio de protectores solares, como todos los anteriores, es un estudio internacional que se lleva a cabo en el ICRT una asociación de carácter técnico en la que se agrupan las principales asociaciones de consumidores independientes del mundo para la realización de análisis comparativos: los análisis comunes no sólo permiten reducir los costes de compra de productos o laboratorio de análisis, sino también conseguir un impacto mayor, gracias a la publicación de los resultados de los análisis en varios países", ha comentado.

Además, prosigue, este análisis de protectores solares se ha realizado en un laboratorio acreditado reconocido internacionalmente, homologado y prestigioso. "Mantenemos en secreto su identidad y firmamos un acuerdo de confidencialidad, en aras a garantizar su independencia, para que no sufran presiones interesadas, y para no perjudicarles, pues son los mismos que trabajan en el sector", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha informado de que a nivel local, el equipo de trabajo directamente implicado en el estudio, el que trabaja con el laboratorio acreditado está integrado por un médico, tres farmacéuticos, dos químicos, un veterinario, entre otros. Estos profesionales cuentan con el soporte de abogados y periodistas especializados, un equipo científico multidisciplinar y profesional que, por tanto, "nada tiene que ver con un 'divulgador científico' o un 'bloguero'".

SI UN NIÑO SE QUEMA, ¿LOS PADRES SE QUEJARÁN AL FABRICANTE DE LA MARCA?

Por otra parte, la OCU ha cuestionado lo dicho por las compañías sobre que no han tenido constancia de niños que se hayan quemado por usar la crema. "Si un niño presenta una exposición solar excesiva, ¿los padres se quejarán al fabricante de la marca?, ¿de verdad?, O más bien pensarán que se han descuidado dejándolo demasiado al sol", ha preguntado.

Dicho esto, la organización ha insistido en la "transparencia" de sus estudios, cuyos resultados han hecho "públicos", y en su "independencia", asegurando que no admite presiones, ni informes interesados de las marcas, sino que trabaja con laboratorios independientes y preserva la confidencialidad de los informes, que solo pueden compartir con los organismos oficiales tras una petición formal.

"Somos expertos y rigurosos. Los estudios nos avalan. Están realizados siguiendo la metodología aprobada y la normativa vigente, en laboratorios acreditados y homologados. Nosotros no ganamos nada: son los consumidores los que ganan con esta información. Otros sí tienen muchos intereses en juego: de ahí esos ataques, que no son nada nuevo para OCU. Pero nuestro papel es defender a los que no pueden hacerlo por si mismos, empoderar a los consumidores con información para que puedan elegir lo que es mejor para ellos, no los que otros, alentados por otros intereses, quieren que elijan", ha zanjado.