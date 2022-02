Nuevos hallazgos acercan posibles tratamientos novedosos para el acné

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Centro de Investigación Biomédica de Londres (NIHR Biomedical Research Centre at Guy's and St Thomas' and King's College) ha identificado 29 nuevos genes de riesgo de acné, que ofrece nuevos objetivos potenciales para el tratamiento.

La investigación, que se ha publicado en Nature Communications, ha contado con datos genéticos de más de 20.000 personas y ha analizado nueve conjuntos de datos de estudios de asociación de todo el genoma de pacientes de todo el mundo.

"A pesar de los importantes avances en el tratamiento de otras afecciones de la piel, el progreso en el acné ha sido limitado. Además de sufrir los síntomas del acné, las personas describen los consiguientes impactos negativos profundos en su bienestar psicológico y social. Es emocionante que este trabajo abra vías potenciales para encontrar tratamientos para ellos", ha explicado la investigadora Catherine Smith.

Algunos de estos genes identificados son comunes en las personas con acné y que también están relacionados con otras afecciones de la piel y el cabello.

"Sabemos que las causas del acné son complicadas, con una combinación de factores biológicos como la genética y las hormonas, y factores ambientales. Comprender la genética de la afección nos ayudará a desentrañar algunas de estas causas y encontrar la mejor manera de tratar la afección. Esta es un área realmente prometedora para un mayor estudio y abre muchas vías para la investigación", ha comentado el director del grupo de medicina genómica del King's College de Londres, Michael Simpson.

Por último, se ha observado que existe un vínculo entre el riesgo genético de acné y la gravedad de la enfermedad. Las personas que tienen el mayor riesgo genético tienen más probabilidades de tener una enfermedad grave.