El mercado cosmético de España es uno de los más importantes de Europa, según Cosméticaforum

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado cosmético de España es uno de los más importantes de Europa, no solo por volumen sino por la buena imagen que tienen los productos españoles, según se ha destacado en Cosméticaforum, el congreso del sector de la perfumería y cosmética que ha celebrado su sexta edición en IFEMA.

Este encuentro, que ha reunido a la industria cosmética y a los proveedores de toda España, ha puesto en valor que el mercado cosmético en España mueve 9.250 millones de euros al año, con un crecimiento del 11,3 por ciento en 2022, lo que le sitúa como la cuarta fuerza de Europa y la segunda del mundo en perfumería, según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

Durante las diversas charlas y conferencias que han tenido lugar en el evento se ha debatido sobre los retos a los que se enfrenta la industria cosmética en la actualidad. Según los expertos, se presentan fundamentalmente dos vertientes.

En primer lugar, está el ámbito legislativo y cómo el sector se está adaptando a la sostenibilidad y las medidas relacionadas con la Agenda 2030. "Europa es puntera en el desarrollo de leyes y políticas medioambientales, por lo que, a pesar de ser un reto importante para las empresas, se convierte en una ventaja competitiva", ha señalado la directora de Cosméticaforum, Carmen Esteban.

En segundo lugar, la digitalización, un desafío al que se enfrentan actualmente las marcas, desde la mejora de procesos y de las cadenas de suministro hasta las predicciones de mercado a través del Big Data y la Inteligencia Artificial, incluyendo incluso la comunicación a través de redes sociales.

Además, la feria también ha servido para poner en valor 'NotificaCS', el portal de notificación de efectos no deseados relacionados con productos cosméticos y uno de los sistemas de seguridad más consolidados a nivel europeo.

Según la jefa de servicio de cosmetovigilancia y seguridad de productos cosméticos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Cristina Arizmendi, "la notificación del efecto no deseado relacionado con un producto no implica necesariamente que el producto sea inseguro, si no que ayuda a reducir la incidencia de dichos efectos e incluso a prevenirlos".

En ese sentido, ha asegurado que "sirve para ayudar a que los productos sean seguros" porque "se trata de una garantía sanitaria adicional a todas las regulaciones y leyes que ya hay que seguir".