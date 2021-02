¿Qué es lo que hacemos mal al cuidar de nuestra piel?

Woman Using Cosmetic

La piel, con el frío, sufre muchísimo. Pero es que ahora, con el uso continuado de la mascarilla, está empeorando, aún más si cabe, su estado. ¿Sabes qué es lo que haces mal con tu piel y cómo puedes mejorar su estado?

En una entrevista con Infosalus, el doctor Pedro Rodríguez, de la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid subraya que cada vez los dermatólogos hacen más hincapié en la revisión de la piel sana. "Muchos estudios demuestran cómo la calidad de nuestra piel influye en cómo nos ven los demás, y cómo nos vemos nosotros mismos", aprecia.

Para ello, son cada vez más habituales los 'skin check', revisiones del estado de nuestra piel que consisten en la evaluación completa de la superficie cutánea, desde la coronilla hasta los pies, incluyendo pelo, uñas y mucosas. "Lo conveniente es hacerlo por un dermatólogo", aconseja el especialista.

Así, y sobre los cuidados propios de nuestra piel, el doctor Rodríguez subraya que nuestra piel cuando está sana básicamente solo necesita que no la irritemos. "Después, en determinados ambientes, por ejemplo si vivimos en una zona seca o tenemos una predisposición genética, podremos necesitar determinadas cremas hidratantes. Por el contrario, si vivimos en una zona húmeda, necesitaremos usar productos que disminuyan la humedad en zonas ya de por sí húmedas (como los pliegues) para evitar problemas", advierte el especialista de Clínica Dermatológica Internacional.

Con ello, el dermatólogo enumera los que, en su opinión, son los errores más frecuentes que solemos cometer en el cuidado de nuestra piel:

.- Irritación o brotes de acné por productos cosméticos.

.- Falta de hidratación que en ocasiones conlleva en piel seca con picores.

.- Fragilidad capilar por productos .

.- Usar calzado estrecho con los consecuentes problemas en las uñas de dedos de pies.

.- No revisarnos los lunares períodicamente. Éste es probablemente el error más grande, ya que una revisión por un dermatólogo puede detectar precozmente cualquier tipo de cáncer cutáneo.

De hecho, el experto advierte de que si no cuidamos correctamente nuestra piel corremos el riesgo, por un lado, de poner en peligro nuestro plano emocional: "Muchas veces nuestros pacientes no se sienten identificados con su piel cuando no luce sana".

Es más, resalta que son muchos los estudios que han constatado que el nivel de ansiedad de pacientes con acné grave, vitíligo, o alopecia areata es superior al de tener cáncer. "Sorprendente pero cierto. Por otro lado, no cuidar adecuadamente de nuestra piel puede conllevar el retraso en algunas enfermedades cutáneas o tumores puede tener consecuencias más graves", avisa el dermatólogo.

EL PROBLEMA DEL INVIERNO

Por otro lado, el doctor Rodríguez llama la atención sobre el invierno, una época en la que nuestra piel puede sufrir más de la cuenta ante los cambios de temperatura y el frío. ¿Cómo protegerla? "Hoy en día es fácil, tenemos textiles adecuados a precios asequibles para todas las estaciones. Lo ideal es que la capa de tejido en contacto con la piel no sea irritante, como la lana", considera.

Asimismo, el especialista de la Clínica Dermatólogica Internacional cree que, al igual que estamos acostumbrados a una revisión ginecológica, odontológica u oftalmológica anual, es importante concienciarnos de que una revisión dermatológica periódica podría ayudarnos y evitar problemas futuros.