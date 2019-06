Las gafas de sol son más importantes en los niños que en los adultos

Publicado 20/06/2019 13:09:57 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Óptica y Optometría de la Universidad CEU San Pablo, Sara Bueno, ha avisado de que el uso de gafas de sol es más importante para los niños que para los adultos, ya que su cristalino es más joven y transparente y tiene menor capacidad de filtrar la luz, especialmente la parte de la luz más nociva para los ojos, que es el ultravioleta.

"En la época estival, en la que hay más horas de luz y hacemos más vida al aire libre, es especialmente importante usar siempre protección en nuestros ojos. Incluso cuando está nublado, estamos expuestos a la luz ultravioleta además de la luz visible, ya que ésta no es totalmente filtrada por las nubes", ha dicho la experta.

Además, la profesora ha aclarado algunos "falsos mitos" como que la molestia que unas personas u otras puedan sufrir como consecuencia del sol depende solamente del color claro u oscuro de sus ojos.

Y es que, tal y como ha explicado, los iris son claros u oscuros según la cantidad de pigmento marrón (melanina) que tienen depositado en su superficie anterior, pero, en cualquier caso, el iris es opaco, aunque sea claro, por el pigmento que tiene en su cara interna. Asimismo, también influye el hecho de que funcione bien la pupila para que regule la luz que pasa al interior del ojo hasta la retina y esto no depende del color.

"La mayor o menor sensibilidad a la luz se encuentra relacionada con la cantidad de pigmento que hay en una de las capas de la retina, llamada epitelio pigmentario, donde ahora sí, serán más sensibles a la luz los ojos que tengan menor cantidad de pigmento. Así que diremos que, si se tiene menos pigmento en esta capa de la retina, esos ojos serán capaces de absorber menos luz y se deslumbrarán más fácilmente, con lo que podemos encontrarnos ojos claros que no se deslumbran con luz intensa y también ojos oscuros que tengan muy baja tolerancia a la luz. Y esto es la genética la que lo determina", ha detallado.

La gafa de sol no está catalogada como producto sanitario, sino como Equipo de Protección Individual (EPI), lo que permite que las haya en gran variedad de establecimientos. Sin embargo, no siempre proporcionan todas las garantías necesarias de protección para los ojos. Por este motivo, la profesora ha alertado de que es peligroso llevar una gafa de sol que no cumpla con los requisitos deseados en cuanto a filtros solares.

"Puede dar lugar a que pensemos que estamos protegidos, cuando en realidad, un filtro no adecuado hace que estemos en una situación de mayor riesgo que si no llevamos nada. Lo importante es protegernos con unas gafas de sol que tengan el filtro adecuado para la actividad que vamos a hacer: no es lo mismo protegerse para hacer deportes acuáticos, en los cuales hay mucha más cantidad de sol y además de reflejos en el agua, o unas gafas de sol para conducir o para ir a la montaña. En cada caso, el óptico optometrista sabrá recomendar cuál es el filtro mejor para proteger nuestros ojos de la radiación a la que vayan a estar expuestos", ha zanjado.