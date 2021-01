Un estudio que relaciona una bacteria con el desarrollo de dermatitis atópica arroja luz sobre nuevos tratamientos

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Trinity, en Dublín (Irlanda) han descubierto un mecanismo clave que explica la colonización bacteriana de la piel en la dermatitis atópica, lo que podría arrojar luz sobre nuevos tratamientos.

Concretamente, los científicos han investigado cómo la bacteria 'Staphylococcus aureus' (S. aureus) prolifera en la piel afectada por dermatitis, aumentando la inflamación y empeorando los síntomas de esta patología de la piel. Aunque hay pocas terapias disponibles para pacientes con dermatitis atópica que, es vital entender cómo la 'S. aureus' coloniza la piel con el objetivo de desarrollar nuevos tratamientos que se focalicen directamente sobre la bacteria.

Los investigadores, de la Escuela de Genética y Microbiología y de la Escuela de Medicina Clínica de Trinity, se propusieron identificar los factores humanos y bacterianos que permiten a la S. aureus interactuar con la piel, mediante el estudio de la adhesión de la bacteria a los "corneocitos", que son células cutáneas muertas y aplanadas en la capa exterior de la piel.

Los hallazgos, recientemente publicados en la revista estadounidense 'Proceedings of the National Academy of Sciences', muestran que esta bacteria se adhiere a una región específica de la corneodesmosina humana, una proteína localizada en la superficie de los corneocitos de los pacientes con dermatitis atópica.

Así, según observaron en en el laboratorio, la unión bacteriana a estas células muertas se reduce si la región pertinente de la corneodesmosina se bloquea con un anticuerpo, lo que indica la importancia de esta interacción durante la unión del S. aureus a la piel humana.

Concretamente, en estos experimentos, el doctor Aisling Towell, doctorado en Microbiología en Trinity, demostró que la interacción bacteriana con la corneodesmosina depende de dos proteínas adheridas a la superficie de S. aureus, FnBPB y ClfB. Sobre la importancia de estos hallazgos, la profesora adjunta de Microbiología en el Departamento de Microbiología de Trinity, la doctora Joan Geoghegan, ha expresado que representan "un avance clave que podría allanar el camino hacia el desarrollo de enfoques específicos para prevenir la colonización de la piel por S. aureus en la dermatitis atópica".

Por su parte, el profesor de Dermatología de Trinity, Alan Irvine, ha expuesto que esta enfermedad es una condición "tan común como increíblemente incómoda" en niños y adultos. Así, ha abundado en la importancia de conocer que la colonización de la piel con 'S. aureus' es uno de los principales factores asociados al desarrollo de la dermatitis y una de las causas de los brotes de la enfermedad, ya que esto puede abrir la posibilidad de enfocar esta vía como una opción terapéutica. "Esto es especialmente importante en una época en la que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza global emergente", ha concluido.