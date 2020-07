Dudas frecuentes sobre los fotoprotectores solares: Pon a punto tu piel en la desescalada

Young woman at the beach

MADRID, 3 Jul. (EDIZIONES) -

La fotoprotección siempre es importante, pero más durante estos días de desescalada del confinamiento puesto que hemos pasado prácticamente dos meses sin exponernos al Sol. De esta forma, no hemos realizado la fotoadaptacion que años anteriores sí hemos realizado, al irnos despojándonos de la ropa poco a poco al llegar la primavera.

"Exponernos de golpe y de forma intensa al Sol conlleva más riesgo de quemaduras y éstas suponen un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo del cáncer de piel", según advierte en una entrevista con Infosalus el director de campañas de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), el doctor Agustín Buendía Eisman.

Por eso, y después de tantos días encerrados en casa, el experto defiende que debemos comenzar a tomar el Sol muy poco a poco, comenzando por 5 minutos diarios hasta llegar a los 15 ó 20 minutos, y tres veces por semana. "Éste es el tiempo necesario para obtener los niveles séricos de vitamina D, obtenida por el Sol. A partir de ahí, hay que utilizar medidas fotoprotectoras, cremas, ropa, sombreros, sombra, entre otros", sostiene el también profesor titular de Dermatología de la Universidad de Granada.

Así con todo, el doctor Buendía recuerda que una de las dudas más frecuentes que solemos tener sobre los fotoprotectores solares es si sirven las cremas del año anterior, algo que el dermatólogo zanja rápidamente: "Un fotoprotector una vez abierto no se puede utilizar al año siguiente. En primer lugar, existe una normativa europea que rige la caducidad de los fotoprotectores. Es obligatorio, aparte de indicar la caducidad, indicar con un icono de apertura el número de meses en los cuales, una vez abierto el producto, garantizas la total efectividad de las moléculas fotoprotectoras y del excipiente en el cual van vehiculizadas".

A la hora de comprar un fotoprotector solar señala que debemos fijarnos antes para qué lo vamos a emplear, cuál es el tipo de piel del paciente, así como si existieran antecedentes de cáncer de piel, entre otros factores. "Nosotros recomendamos fotoprotectores con un factor de protección a partir de 30; con fotoprotección frente a la radiación ultravioleta A y B; y preferiblemente los filtros físicos antes que los químicos", añade el responsable de la AEDV.

Además, indica que se podrá emplear un tipo u otro de fotoprotector en función de la zona a utilizar: "El excipiente cambiará si es en zonas pilosas, debiendo utilizar geles; para grandes extensiones, leches; para personas con piel grasa o acné, estos deben ser libres de grasas; mientras que para pieles secas, los excipientes en crema son los idóneos".

Otra de las dudas frecuentes que surgen entre los consumidores es cada cuánto tiempo debemos renovar el fotoprotector en nuestra piel. El director de campañas de la Fundación Piel Sana de la AEDV sugiere que es conveniente renovarlo cada dos horas, o bien después del baño, y de secarnos con la toalla, o de hacer deporte y sudar.

Asimismo, recuerda que en los niños más pequeños de la casa es recomendable empezar a utilizar un fotoprotector solar a partir de los seis meses de edad, y siempre complementado con otras medidas fotoprotectoras como la ropa, el sombrero, siguiendo las sombras, y limitando la exposición en las horas centrales del día.

"El fotoprotector nunca se debe utilizar para permanecer más tiempo al Sol, sino para aumentar la fotoprotección en exposiciones razonables, debe complementarse con otras medidas fotoprotectoras como la ropa, la sombra, el sombrero, las gafas de sol, y evitando las exposiciones en horas centrales del día. Además, hay que ser muy generoso en su aplicación, nosotros recomendamos 2mg por cm2, es decir aplicar en gran cantidad", sentencia el experto de la Fundación Piel Sana de la AEDV.

EL MEJOR ANTIENVEJECIMIENTO, EL FOTOPROTECTOR SOLAR

Por otro lado, miembro de la AEDV, el dermatólogo Julián Conejo-Mir Sánchez advierte de que el mejor antienvejecimiento será siempre el fotoprotector solar: "Ahora que parece que la sociedad ha creado conciencia sobre la importancia del uso del fotoprotector, muchas personas tienen la duda de cuál de todos escoger. Es frecuente que cuando la gente ve un protector de 50 piense que es demasiado y que no va a ponerse moreno. Por lo que compran del 10 o del 15. Lo que muchas veces se desconoce es que un factor de protección solar de 50 filtra el 50% de la radiación", precisa.

A su juicio, lo ideal es que el dermatólogo recomiende el protector solar más adecuado en cada paciente, ya que "la piel es un traje a medida", y no todo el mundo puede usar el mismo traje. "Cada persona necesita una protección específica. Un padre no puede comprar el mismo protector solar para toda la familia, porque tiene un niño rubio con ojos azules y otro que es muy moreno. No les puede poner lo mismo", defiende el experto.

Además, avisa de que para determinados cánceres es peor exponerse al sol de verano en verano, cuando se va a la playa que, por ejemplo un albañil que está todo el día al sol. Finalmente, aclara que el protector 'pantalla total' no existe. "Se ha prohibido que figure en un protector 'pantalla total' porque no existe ningún protector que proteja al 100%", concluye Conejo-Mir.