Desarrollan un tinte para el cabello que utiliza melanina sintética para imitar la pigmentación natural

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, han desarrollado una nueva forma de crear un espectro de colores de cabello de aspecto natural para tintes, que van del rubio al negro, mediante el uso de enzimas para catalizar la melanina sintética, según publican en la revista 'Chemistry of Materials'.

Se estima que el 1% de las personas son alérgicas al tinte por lo que puede causar irritaciones. Algunos estudios han apuntado incluso que el uso repetido de algunos tintes se ha relacionado con el cáncer. Ahora es posible que con este descubrimiento se consiga una solución alternativa natural a los tintes y cosméticos.

La melanina es un material enigmático y omnipresente que a menudo se encuentra en forma de pigmento marrón o negro. Nathan Gianneschi, del Northwestern, líder de investigación y director asociado del Instituto Internacional de Nanotecnología, explica que cada tipo de organismo produce melanina, lo que lo convierte en un material versátil y fácilmente disponible para usar en el laboratorio.

"En los seres humanos, está en la parte posterior de nuestro ojo para ayudar con la visión o en nuestra piel para ayudar a proteger las células de la piel del daño de los rayos UV --explica Gianneschi--. Pero las aves también lo usan como una exhibición de color espectacular: las plumas de pavo real están hechas completamente de melanina".

Gianneschi es profesor de Química en la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de la Northwestern y profesor de ciencia e ingeniería de materiales e ingeniería biomédica en la Escuela de Ingeniería McCormick.

En el proceso típico de teñir el cabello, los estilistas usan decolorantes para quitar la melanina del cabello, luego agregan amoníaco y tinte para abrir y penetrar las cutículas del cabello para obtener un color permanente. El trabajo realizado con melanina en otras partes del laboratorio inspiró a Claudia Battistella, becaria postdoctoral en el laboratorio de Gianneschi y primera autora del artículo, a ver cómo se aplicaba al tinte para el cabello.

Pensó que al reemplazar la melanina en lugar de eliminarla y depositar el color en la superficie del cabello en lugar de dentro de él, podría crear una forma más sostenible de crear un color duradero. En este proceso, los investigadores tiñen el cabello combinando las enzimas de los hongos con un aminoácido, provocando un proceso que imita las reacciones que ocurren naturalmente en el cuerpo. Los estudios preliminares revelaron la posibilidad de que la capa coloreada persista durante varios lavados.

"El proceso de teñido es similar desde el punto de vista de un estilista, pero estas condiciones son más suaves, por lo que tardan un poco más --explica Battistella--. Aunque podría combinarse con una base, no es necesario usar una y no hay necesidad de pigmentos químicos. Debido a que ya tenemos melanina en nuestros cuerpos, creemos que no tendremos reacciones alérgicas".

Debido a que la melanina también se desvanece del cabello debido a la exposición al sol y al envejecimiento, los investigadores también se preguntaron sobre el impacto del sol en el tinte. Además de ser un proceso más suave que el tinte tradicional, recubrir el cabello con melanina sintética tiene el potencial de proteger el cabello del daño solar que puede causar el blanqueamiento.

Los estudios demostraron que, en comparación con el cabello sin tratar, el cabello tratado con pigmento de melanina se daña menos cuando se expone a los rayos ultravioleta.

De hecho, el documento identifica cuatro ventajas clave del uso de melanina sintética en lugar de tintes tradicionales: evita el uso de amoníaco como capa base, los precursores del tratamiento del cabello con melanina son menos tóxicos, el proceso utiliza productos químicos más seguros y escalables y tiene un gran potencial en las futuras traducciones cosméticas de la melanina sintética.

Dado el deseo de la industria de alejarse de los carcinógenos y otros químicos tóxicos, Gianneschi cree que su laboratorio podrá romper con la industria reguladora. Luego, el equipo espera encontrar un socio dispuesto a desarrollar el tinte a mayor escala. Desde la perspectiva de Gianneschi, la principal motivación para la investigación no es solo el entusiasmo por el uso comercial potencialmente amplio de la melanina.

"Desde una perspectiva biomédica, existe un gran mercado de personas con alergia a los tintes para el cabello -señala Gianneschi--. Nuestro primer pensamiento fue que sería fantástico tener una solución para ayudar a esas personas".