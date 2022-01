La depilación láser ¿es definitiva? ¿El pelo no sale por otro lado?

MADRID, 24 Ene. (EDIZIONES) -

Las temporadas de frío suelen ser las más idóneas para realizar depilaciones definitivas. Este artículo de divulgación pretende servir de guía para conocer si realmente existen métodos definitivos de depilación y cuál es el más idóneo en estos casos, siendo la estrella en estas técnicas la depilación láser.

Contamos para ello con la ayuda de la doctora Concetta D'Alessandro, miembro del equipo de Dermatología estética del Instituto de Dermatología Integral (IDEI) de Madrid, quien asegura en una entrevista con Infosalus que “no existe un método definitivo para acabar con el vello corporal”.

Según explica, el vello sirve para defender al cuerpo de las agresiones externas. “Sin embargo, en la actualidad al utilizar ropa esa función no es tan necesaria ya que es esta la que sirve de barrera protectora de la piel”, reconoce. Por eso, en muchas ocasiones es deseo de muchas personas el deshacerse de él mediante la depilación, mejor si es definitiva, fundamentalmente por razones estéticas.

Advierte esta especialista que, tras una depilación, sea la que sea, el vello puede volver a aparecer con el tiempo, por lo que siempre es necesario hacer sesiones de recuerdo en aquellas partes del cuerpo en las que pueda volver a aparecer.

De hecho, concreta que una de las zonas más susceptibles en las que puede hacerlo es en el rostro de la mujer cuando llega la menopausia: “El motivo es que al disminuir los estrógenos y aumentar la testosterona (hormona masculina) se pueden activar algunos folículos pilosos que hasta el momento no estaban en activo gracias a la mayor cantidad de hormona femenina. No obstante, el vello puede volver a aparecer en cualquier parte del cuerpo. Aunque nunca será en la misma cantidad, ni con la misma fuerza que antes de empezar la depilación”.

EL MÉTODO MÁS EFECTIVO: LA DEPILACIÓN LÁSER

Esto se puede aplicar siempre que hablemos de depilación láser, según prosigue, “que es el método más efectivo”, según precisa la doctora D’Alessandro. Si hablamos de depilación con cuchilla, crema depilatoria o cera, este volverá a crecer al ritmo normal de crecimiento que cada persona tenga, según detalla. “Dentro de estos métodos en los que no ‘se mata’ el folículo piloso, como sí ocurre con el láser, el más duradero es la cera, ya que, al extraer la raíz del pelo, este tarda más en volver a aparecer”, aclara.

Sobre los láseres indica que los más empleados para la depilación en la actualidad, y por su efectividad, son el alejandrita y el diodo: “El láser alejandrita es uno de los más efectivos y solemos utilizarlo para tratar el vello de la zona de las ingles, axilas y piernas de la mujer, que es un vello de calibre medio y cuyos folículos no están implantados muy profundamente. También lo empleamos para tratar los brazos y las piernas del varón”.

En cambio, señala que el láser diodo actúa sobre cabello más grueso y que está implantado más profundamente. Por ejemplo, dice que se emplea para eliminar el vello de la espalda y del tórax de los varones.

“Además, nos permite depilar las pieles más oscuras con márgenes de seguridad. Sin embargo, esta no es una regla exacta y antes de iniciar un tratamiento de depilación láser un especialista valora a cada paciente para utilizar un láser u otro y determinar qué longitud de onda es la más adecuada en cada caso”, advierte la especialista de IDEI.

PRINCIPALES INDICACIONES PARA LA DEPILACIÓN LÁSER

Por otro lado, esta experta comenta que los principales motivos por los que los pacientes recurren a la depilación láser son estéticos. Sin embargo, también subraya que esta técnica es recomendable para aquellas personas que al realizar otros procesos depilatorios tengan como resultado pelos enquistados.

Según añade la doctora D’Alessandro, está indicada igualmente para las personas que tengan predisposición a la aparición de golondrinos, ya que al destruir el folículo piloso se disminuirá la posibilidad de que se formen, dado que su causa es una obstrucción del folículo piloso que puede acabar desembocando en un absceso con infección, supuración y dolor.

Por otro lado, preguntada sobre si la depilación láser es siempre efectiva en todas las zonas del cuerpo y en todas las personas por igual, la especialista de IDEI afirma que todo depende del color que tengan tanto el vello como la piel de la persona: “Cuanto más oscuro sea el vello más efectivo será el tratamiento, ya que el láser actúa sobre la melanina (pigmento que da color al pelo y piel) destruyéndola, por lo que no es efectivo en el cabello blanco. Por contra, cuanto más oscura sea la piel más tardará el tratamiento, porque hay que utilizar sesiones de onda más bajas para evitar que la piel se irrite”.

En cuanto a las zonas en las que el tratamiento es menos efectivo o bien necesita de más sesiones, esta doctora destaca la zona del mentón en las mujeres, debido a la acción de las hormonas.

Una de las dudas más frecuentes que tienen las personas que se depilan con láser es si el pelo o vello no sale por otro lado después al realizar la depilación láser. Según concreta, esto no es así, y no representa un efecto secundario derivado de la depilación láser.

IMPORTANTE: PONERSE EN MANOS EXPERTAS

En este sentido, esta experta remarca la necesidad de acudir a centros especializados, siendo el lugar idóneo para realizarse una depilación láser aquel en el que un médico especializado realiza una valoración previa al inicio del tratamiento: “Si se va a otro tipo de establecimientos, donde el precio suele ser más económico, el paciente puede requerir más sesiones para acabar con el vello porque las máquinas utilizadas no sean las más eficaces o no se haga una valoración acertada del tipo de onda a utilizar en cada zona del cuerpo”.

A su juicio, es por ello fundamental que el láser y la longitud de onda empleada sea la más adecuada para cada paciente y zona corporal. “Por ejemplo, el vello de los brazos de una mujer suele ser menos grueso y abundante que en las axilas o en las ingles, aunque hay pacientes que tienen gran cantidad de vello también en esta zona del cuerpo. Con la supervisión de un especialista, se evitan posibles quemaduras en la piel tratada al aplicar una longitud de onda no indicada para cada tipo de piel (color de la piel y fototipo)”, agrega.

En resumen, la miembro del equipo de Dermatología Estética del Instituto de Dermatología Integral ve recomendable siempre acudir a un centro especializado y en el que haya médicos especializados para que el tratamiento sea más efectivo y duradero, a la vez que se requieran menos sesiones para conseguir un resultado óptimo.