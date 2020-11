Dejar de usar la prótesis dental puede generar problemas en la salud

Young woman with toothache

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso continuado de la prótesis dental ayuda a mantener el equilibrio de la dentadura y protege la encía evitando consecuencias graves en la salud, pero no usarla puede causar en el paciente problemas fisiológicos, funcionales y psicológicos, e incluso económicos, según han advertido expertos de GSK.

Según apuntan, no llevar la prótesis genera con el tiempo cambios en las facciones: se adelanta la mandíbula, los pómulos se acentúan, etc. "Esto genera problemas estéticos, pero también importantes cambios en la estructura facial que pueden derivar en dificultades para la alimentación1. Además, usarla habitualmente evita el incremento de la presión sobre los dientes restantes y su deterioro, ayudando así a la mejor conservación de éstos. La prótesis evita que los dientes remanentes se inclinen y desplacen hacia los espacios, por tanto, si no se usa la prótesis de manera continua es probable que tenga que crear y adquirir una nueva para la nueva disposición de los dientes", argumentan.

Durante estos últimos meses y desde que el COVID-19 ha llegado, un 21 por ciento de los usuarios de prótesis dental están usándola menos que antes de la pandemia, según un estudio llevado a cabo en septiembre por GSK CH entre la población de Estados Unidos y Rusia.

"La pandemia de COVID-19 sin duda ha impactado de una manera directa nuestras vidas; una menor socialización fuera de casa y el uso de la mascarilla que oculta la boca, ha provocado que los usuarios de prótesis hayan disminuido el uso de estas mismas. Ahora más que nunca, es importante incidir en la protección y prevención de los usuarios de prótesis dental e informar y ofrecer al paciente todas las herramientas necesarias para que mantenga buenos hábitos de salud y autocuidado, siempre contando con la ayuda y recomendación del profesional odontólogo", ha comentado la directora general de GSK Consumer Healthcare España, Helen Tomlinson.